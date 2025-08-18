HDC현산, 송파한양2차에 '웰니스 프로그램' 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피트니스·요가·명상·운동컨설팅 등 운영

파크로쉬·파크하얏트 프로그램 접목시켜

HDC현대산업개발이 시공권 수주에 나선 '송파한양2차'에 웰니스 프로그램을 도입할 계획이라고 18일 밝혔다.

‘파크로쉬’의 웰니스 공간 마인드풀니스 홀. HDC현대산업개발 제공.

HDC현산은 단순한 주거 공간을 넘어 신체·정신 건강까지 종합 관리하는 서비스를 제공함으로써 주거문화의 새로운 기준을 제시한다. 세부 프로그램은 △스마트 피트니스 센터 △요가·명상 프로그램 △힐링형 조경 공간 △개인별 건강 컨설팅 등이다.

커뮤니티센터에는 다양한 헬스케어 설비가 도입된다. 입주민들은 온·오프라인으로 건강관리와 라이프코칭, 식단·운동 가이드 등 통합 서비스를 제공받을 수 있다.

호텔HDC가 웰니스 리조트 '파크로쉬'와 6성급 호텔 '파크하얏트'에서 프로그램을 운영하며 쌓아온 노하우를 접목한 것이다. 요가와 명상, 숲 치유, 수면 분석 등 프리미엄 웰니스 프로그램을 기반으로 타 아파트에서는 경험하기 어려운 고품격 서비스를 제공한다.

입주민 공동체 활성화와 친환경 생활을 위한 콘텐츠도 마련했다. 단지 내 녹지와 산책로, 미세먼지 저감형 조경, 정기 건강세미나 등을 통해 입주민들이 건강과 휴식을 동시에 누릴 수 있도록 지원한다는 방침이다.

HDC현산은 하드웨어 경쟁 대신 소프트웨어를 차별화하는 방향으로 접근해 주거 서비스 모델 혁신을 꾀하고 있다.

HDC현산 관계자는 "주거 공간은 단순히 머무는 곳이 아니라 삶의 가치를 높이는 공간이어야 한다는 철학으로 웰니스 프로그램을 도입했다"며 "입주민의 몸과 마음의 건강을 모두 돌보는 특화 서비스를 통해 새로운 기준을 만들겠다"고 밝혔다.





HDC현산은 송파한양2차를 시작으로 향후 주요 단지에도 웰니스프로그램을 순차적으로 확대 적용할 계획이다. 이를 통해 기존 아파트 단지와 차별화된 고급 주거 브랜드 이미지를 강화하고, 차별화된 주거 패러다임을 선도하겠다는 전략이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

