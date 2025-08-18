김건희 특검, 국힘 압수수색 협의…野 "당원 정보 한 건도 못 줘"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'통일교 당원 가입' 의혹 관련 압색 협의

송언석 "500만 당원 정보 한건도 못내줘"

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 국민의힘 사무실을 찾아 당원 명부 등 확보를 위한 협의를 진행했다. 국민의힘은 "부당한 정치 탄압, 정치 보복에 결코 굴복하지 않을 것"이라며 "500만 당원의 개인정보는 단 한 건도 내줄 수 없다"고 밝혔다.

국민의힘에 따르면 특검팀은 이날 오후 국회 본관에 있는 국민의힘 사무실로 수사관과 엔지니어를 보내 당원 명부 등 압수수색 자료 제출 관련 협의를 했다. 특검팀이 압수수색 영장 집행 방식 등과 관련해 국민의힘과 논의하겠다고 설명해온 만큼 강제 압수수색 대신 일단 협의에 나선 것으로 해석된다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표를 포함한 의원들이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 열린 현장비상의원총회에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

당 법률자문위원인 곽규택 수석대변인은 기자들과 만나 "영장에는 지난번 압수수색 집행 때와 동일하게 우리 당원 전체의 연락처와 주민등록번호뿐 아니라 당비 납부를 위한 계좌번호, 당원 가입 여부와 탈당 시기 등이 영장에 포함돼 있다"며 "(영장을) 집행하러 온 것이라면 국민의힘으로서는 응할 수 없다는 입장"이라고 했다.

앞서 특검팀은 지난 13일 오전 1차 압수수색 집행 당시 2021년 12월부터 2024년 4월 사이 당원들의 명단이 담긴 전산 자료를 확보하려고 시도했지만 국민의힘 관계자들의 반발로 실패했다. 당시 중앙당사에서 압수수색을 시도했던 특검팀은 이날 국회 본관 당 사무총장 사무실로 장소를 변경해 통일교 교인 명단과 국민의힘 당원명부를 대조하는 작업에 대한 수사 협조를 요청했다.

특검팀은 통일교 측이 2023년 국민의힘 전당대회에서 '윤심'을 받는 권성동 의원의 당 대표 당선을 위해 조직적인 신도 당원 가입을 추진한 것으로 의심하고 있다. 여기에 관련된 건진법사 전성배씨와 윤영호 전 통일교 세계본부장 등의 혐의를 입증하기 위해선 국민의힘 당원 명부를 확인할 필요가 있다는 게 특검 설명이다.

오정희 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "명단 대조 작업은 국민의힘 당원 전체 명단을 확인하는 것이 아니다"며 "시스템 내부적으로 동일성 여부를 대조하는 것으로 알고 있다"고 설명했다.

국민의힘은 강하게 반발했다. 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 비상의원총회를 열고 "이재명 정권의 행동대장을 자처하고 있는 특검이 우리 중앙당사에 들이닥쳐서 500만 당원의 개인정보를 송두리째 강탈하려고 하고 있다"며 "정당사에 유례가 없는 폭거이며, 명백한 야당 탄압이자 정치보복"이라고 했다.





송 위원장은 비상의총 뒤 기자들과 만나 "오늘 민중기 특검에서 포렌식 전문가와 수사관이 나온 것 같다"며 "당원명부에 대한 압수수색이 현실적으로 어렵다는 생각을 했는지 본청에 와서 우리 당의 협조를 얻을 수 있는 방안에 대해 논의하기 위해 온 것으로 안다"고 말했다. 이어 "국회 돌아가 의총을 속개해서 앞으로 이 상황을 어떻게 대응할 것인지 의원들 의견을 수렴해 투쟁 내용을 정하겠다"고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

