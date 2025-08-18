MS 창업자 빌 게이츠, '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

韓기업과 협력 위해 3년 만에 방한

빌 게이츠

마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 한국 예능 프로그램에 출연한다.

CJ ENM은 18일 빌 게이츠가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연하며, 이달 중 방송할 예정이라고 밝혔다. 유 퀴즈 온 더 블럭은 유재석과 조세호가 진행하는 토크쇼다.

빌 게이츠는 MS 공동창업자이자 세계적 부호로 게이츠 재단을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후변화, 빈곤 퇴치 등에 힘쓰고 있다.

최근 2045년까지 개인재산의 99%와 게이츠 재단의 기부금을 합쳐 약 2000억달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 밝혔다.

그는 이달 한국 기업과의 협력 확대를 위해 3년 만에 방한을 결정한 것으로 알려졌다.





남승용CJ ENM 경영리더는 "모든 삶의 가치를 존중하는 유 퀴즈 온 더 블럭과 '모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다'는 게이츠 재단의 신념이 일맥상통한다고 봤다"면서 "기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 빌 게이츠를 모실 수 있어 영광"이라고 말했다.





서소정 기자

