[단독]사모펀드 기강잡나…국세청, 한앤컴퍼니 등 세무조사 착수

한앤컴퍼니 12일 세무조사 진행

블랙스톤, 앵커EP 등 외국계도 대상

새 정부 이후 사모펀드 업계 전반 살펴

국세청이 지난주 한앤컴퍼니 등 주요 사모펀드(PEF) 운용사에 대한 세무조사를 진행했다. MBK파트너스의 홈플러스 사태 이후 업계 전체를 대상으로 '기강 잡기'에 나선 것으로 풀이된다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 지난 12일 한앤컴퍼니를 대상으로 세무조사를 진행했다. 특정 목적을 가진 특별 세무조사는 아닌 것으로 알려졌다. 다만 재계의 '저승사자'로 불리는 서울지방국세청 조사4국이 진행한 만큼 단순 조사 이상의 의미가 있다.

한앤컴퍼니는 MBK와 함께 국내 PEF 업계 맏형 격으로 꼽힌다. 약정액(투자자들이 출자하기로 약속한 금액)은 지난해 말 기준 16조4741억원으로 MBK에 이어 국내 기관전용 PEF 중 2위다. 지난해 7월 조성한 4호 펀드 규모는 34억달러(약 4조7000억원)로 한국 투자 전용 펀드로는 역대 최대였다.

조사4국은 지난주 한앤컴퍼니에 이어 블랙스톤, 앵커에쿼티파트너스(EP) 등 국내 진출한 외국계 운용사에 대해서도 조사를 단행했다.

이에 국세청이 PEF 업계에 대한 '기강 잡기'에 나섰다는 목소리가 나온다. MBK파트너스의 홈플러스 사태로 PEF에 대한 부정적 여론이 형성된 이후 세무 당국의 화살이 업계 전반을 향하고 있다는 시각이다.

이미 국세청은 지난 3월부터 MBK를 대상으로 특별 세무조사를 진행했다. 같은 달 KCGI와 지난 4월 어피니티에쿼티파트너스에 대해서도 세무조사를 진행했다. 어피니티의 경우 2015년 이후 10년 만의 조사다.

새 정부 출범과 임광현 신임 국세청장 임명 이후 조사가 다시 탄력을 받은 분위기다. 정권 교체 직후 국세청이 MBK에 400억원의 추징금을 부과하기로 결정한 것도 같은 맥락으로 풀이된다.

다만 임 청장 취임 후 1호 세무조사로 단행한 먹튀 전문 기업사냥꾼 관련 조사와는 별개인 것으로 전해졌다. 국세청은 지난달 30일 주식시장을 교란해 부당 이익을 얻은 불공정행위 탈세자를 대상으로 진행한 세무조사 결과를 발표한 바 있다. 당시 주가조작 목적 허위 공시 기업 9곳, '먹튀' 전문 기업사냥꾼 관련 8곳, 권한을 남용해 사익 편취한 지배주주 관련 10곳 등 모두 27개 기업과 관련자들이 대상이었다.





IB 업계 관계자는 "연초 홈플러스 사태도 있었으니 정권 교체 이후 업계 전반을 한번 살펴보자는 취지 같다"고 설명했다. 국세청 측은 "개별 세무조사 대상 기업에 대해 언급하는 것은 부적절하다"고 밝혔다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

