삼성카드, '토스 삼성카드' 선봬…가맹점 결제 시 15% 할인

삼성카드가 토스와 함께 '토스 삼성카드'를 출시했다고 18일 밝혔다.
토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 최초의 제휴카드다. 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다. 토스쇼핑 결제 시 15% 할인이 제공된다.
토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니+, 유튜브 프리미엄, 티빙 결제 시 50% 할인을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다.
온라인 영역에서도 혜택을 받을 수 있다. 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공된다. 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인이 제공된다.
토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만원까지 제공된다.
토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 제공한다. 스타벅스 50% 할인을 결제금액에 따라 5000원까지 받을 수 있다. 해외 결제 시 전월 결제금액과 한도 제한없이 2% 할인이 제공된다.
지금 뜨는 뉴스
삼성카드 관계자는 "토스와의 제휴를 통해 토스 서비스와 직접 연계된 혜택을 제공하는 '토스 삼성카드'를 출시했다"며 "앞으로도 삼성카드와 토스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획"이라고 말했다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>