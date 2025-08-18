국립심포니 내달 5일 라일란트 예술감독과 마지막 공연

바이올리니스트 빅토리아 뮬로바 협연

브람스 바이올린 협주곡·전람회의 그림

다비트 라일란트 국립심포니오케스트라 예술감독의 고별 무대에 거장 바이올리니스트 빅토리아 뮬로바가 협연한다.

국립심포니는 라일란트 예술감독이 오는 9월5일 정기연주회에서 마지막으로 국립심포니를 지휘한다고 18일 밝혔다. 이날 연주회에서는 브람스의 바이올린 협주곡과 무소르그스키의 '전람회의 그림'이 연주된다.

벨기에 출신의 라일란트 예술감독은 2022년 국립심포니오케스트라의 제7대 예술감독이자 최초의 외국인 예술감독으로 선임돼 3년간 국립심포니를 이끌었다. 라일란트 예술감독은 재임 동안 하이든의 '천지창조'와 슈만 교향곡 사이클로 고전과 낭만의 뿌리를 재정립하고, 베를리오즈의 '로미오와 줄리엣', 라벨의 '다프니스와 클로에' 등 프랑스 레퍼토리로 색채와 서정의 폭을 넓혔다. 윤이상 음반 녹음과 전예은·노재봉·조윤제 등 한국 현대 작곡가의 작품을 조명하며 국립심포니를 동시대 음악의 장으로 확장했다.

라일란트 예술감독은 "이번 무대는 지난 3년의 여정을 기리고 감사의 뜻을 표하는 자리"라며 "한국 관객들의 열정과 국립심포니 단원들의 헌신이 제게 큰 영감을 주었으며, 이러한 경험은 앞으로의 음악 활동에도 소중한 자산이 될 것"이라고 고별 무대를 앞둔 소감을 밝혔다.

다비트 라일란트 국립심포니 오케스트라 예술감독 [사진 제공= 국립심포니 오케스트라]

첫 곡 브람스의 바이올린 협주곡을 세계적인 바이올리니스트 빅토리아 물로바가 협연한다. 러시아 태생의 뮬로바는 1980년 시벨리우스 콩쿠르와 1982년 차이콥스키 콩쿠르에서 우승을 거머쥐며 세계에 알려졌다. 1983년 핀란드에서 연주 도중 연인 바흐탕 조르다니아와 함께 스웨덴으로 망명해 더욱 유명세를 치렀다. 뮬로바는 바로크부터 현대음악, 재즈까지 폭넓은 레퍼토리를 지녔으며 이번 무대에서 깊이 있는 해석과 내면적 서사를 통해 브람스의 정수를 들려줄 것으로 기대된다.

브람스의 바이올린 협주곡은 고전적 형식을 토대로 낭만주의의 정점을 구현한 걸작으로, 브람스 특유의 중후한 화성, 오케스트라와 독주 악기의 치밀한 균형이 돋보이는 곡이다.





대미는 무소륵스키의 '전람회의 그림'이 장식한다. 무소륵스키가 화가이자 건축가였던 친구 빅토르 하르트만의 유작에서 영감을 받아 완성한 피아노 모음곡으로 완성했고 이를 프랑스 작곡가 라벨이 관현악으로 편곡한 작품이다. 10점의 그림을 묘사한 소품과 전시장을 거니는 관람자의 발걸음을 표현한 프롬나드(Promenade)가 교차하며, 마치 전시회의 여정을 음악으로 거니는 듯한 몰입감을 선사한다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

