진주시, '정원문화 확산' 우수 개인 정원 8곳 선정

관광자원 활용 등 정원
속의 진주 브랜드화 박차
경남 진주시는 올해 생활 속 정원문화 확산을 위해 추진한 '개인 정원 발굴 및 선정 사업'을 통해 모두 8곳의 우수 개인 정원을 선정하는 등 '정원 속의 진주' 브랜드화에 박차를 가하고 있다.
국가 정원 지정을 목표로 하는 진주시는 생활 속 정원문화 확산과 정원탐방 등 정원관광 자원으로 활용하기 위해 개인 정원 발굴 및 선정사업을 지속해서 추진해오고 있다. 지난 2022년 15곳의 우수 개인 정원을 선정한 것을 비롯해 2023년 13곳, 2024년 8곳을 발굴해 우수정원으로 선정했다.
올해는 지난 3월 신청을 받아 서류심사와 현장평가를 거쳐 정원의 특수성 및 역사성, 정원 규모 및 소재의 적정성, 정원의 조형성, 정원의 관리상태 등을 종합적으로 평가해 최종 8곳이 영예를 안았다.
이번에 선정된 우수 정원은 ▲대평면 '호숫가의 정원' ▲판문동 '가든드펄' ▲금산면 '정온' ▲금산면 '소소원' ▲인사동 '파운틴가든' ▲지수면 '운봉정사' ▲신안동 '앤틱 퀼트' ▲명석면 '류정의 뜰' 등이다. 진주시는 이를 포함해 지금까지 총 44곳의 우수 개인 정원을 발굴했다.
우수 정원에 대해서는 등록증과 명패를 전달하고, 안내 리플릿과 진주 정원 홈페이지와 인스타그램 등을 통해 적극적으로 홍보함으로써 각 정원이 가지고 있는 고유한 가치와 이야기를 시민들과 공유할 예정이다.
한편 진주시는 지난 6월 '대한민국 정원산업박람회'를 성공적으로 개최한 것을 비롯해 국가 정원 지정을 통한 '정원 속의 진주'라는 브랜드화를 목표로 생활 속 정원문화 확산과 미래 문화산업으로 발전시키기 위한 다각도의 노력을 기울이고 있다.
지금 뜨는 뉴스
시 관계자는 "올해 선정된 8곳의 개인 정원이 시민이 참여하는 정원문화 조성의 의미 있는 사례가 되기를 바라며, 선정되신 정원주 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드린다"며, "앞으로도 생활 속 정원문화가 더욱 확산할 수 있도록 다양한 기회를 마련해 나가겠다"고 말했다.
영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>