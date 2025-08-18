"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 급히 '비공개 전환'한 국토부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광복 80주년 기념 영상에 '도쿄역' 추정 이미지로 논란

국토부, 논란 일자 해당 영상 유튜브에서 비공개 전환

영상 속 좌측통행 등 고려하면 일본 가능성 높아

논란의 영상은 외주제작…허술한 검수 시스템 도마 위

국토부 "실제 어디인지 확인 中…검수 더 철저히 할 것"

국토교통부가 광복 80주년을 기념해 제작한 영상이 거센 논란에 휩싸였다. 영상 속 일부 장면에 일본 도쿄역으로 추정되는 풍경이 포함된 것이 확인됐기 때문이다. 논란이 일자 국토부는 해당 영상을 비공개로 전환했다.

국토교통부 유튜브에 올라온 광복절 기념 영상에 도쿄역 추정 이미지로 논란이 되고 있다. 현재는 비공개 전환이 된 상태다. 인터넷 커뮤니티.

18일 국토교통부에 따르면 지난 15일 국토부 유튜브에 공개된 '광복 80년의 뜻을 실어 내일로 달립니다'라는 제목의 영상에는 한국의 발전상을 담은 장면들이 포함됐다. 그러나 온라인 커뮤니티를 중심으로 영상 속 한 장면이 일본 도쿄역의 모습을 담고 있다는 지적이 제기됐다. 해당 장면에서는 차량이 좌측 통행으로 이동하는 모습도 포착돼 한국으로 보기 어렵다는 비판이 이어졌다. 이 장면과 비슷한 영상이 "도쿄의 기차를 밤에 촬영한 타임랩스"라는 설명으로 판매되는 자료 사이트에서도 발견됐다.

네티즌들은 "광복 80주년 기념 영상에 일본 철도라니 제정신이냐", "명백한 매국 행위"라며 강하게 반발했다. 논란이 확산하자 국토교통부는 별다른 설명 없이 해당 영상을 지난 17일 비공개로 전환했다.

국토교통부 관계자는 "영상을 제작한 외주업체가 인공지능(AI)을 활용해 이미지 등을 자동 스크래핑하다가 해당 영상을 활용하게 된 것으로 알고 있다"며 "실제 도쿄역인지 여부는 아직 확인하고 있지만, 좌측 통행과 철도 협궤 등을 고려했을 때 일본일 가능성이 높은 것으로 보고 있다"고 했다. 이어 "앞으로 검수를 더 철저히 할 계획"이라고 덧붙였다.





이와 유사한 논란은 2022년에도 발생했다. 당시 국가철도공단은 광복절 카드뉴스에 무궁화 옆 신칸센 기차 이미지를 사용해 비판받았고, "책임이 있는 기관에서 부적절한 사진을 사용해 불편하게 한 점에 변명의 여지가 없다"며 사과한 바 있다. 이번 국토부의 영상 논란은 공공기관의 영상물 제작 과정에 대한 철저한 검수 시스템 부재라는 비판으로 이어지고 있다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

