부산시교육청, 하반기 퇴직교직원 인력풀 모집

교육활동 지원·학교업무 경감 위해 전문인력 자원봉사 매칭

부산시교육청(교육감 김석준)은 다음 달 1일부터 교육활동 지원을 위한 하반기 퇴직교직원지원센터 인력풀 모집에 나선다.

모집 대상은 부산시교육청에서 5년 이상 재직한 심신이 건강한 퇴직교직원이다.

희망자는 경력증명서 등 관련 서류를 작성해 퇴직교직원지원센터(서면놀이마루 1층)에서 등록할 수 있으며, 자세한 사항은 교육청 홈페이지 자료실에서 확인할 수 있다.

부산시교육청 퇴직교직원지원센터는 2018년 개소 이후 인력풀을 구성, 퇴직교직원의 전문성과 경험을 살려 교육활동 지원에 나서고 있다. 특히 ▲생태교육 ▲인성교육 ▲독서교육 등 6개 영역에서 수요처와 자원봉사자를 매칭해 현장 중심의 교육활동을 다방면으로 지원해왔다.

올해도 125개 학교에 퇴직교직원 자원봉사자를 연결하고, 이들의 역량 강화를 위해 기본 소양교육 등 다양한 연수 프로그램도 운영하고 있다.





김석준 교육감은 "부산교육 발전에 이바지할 수 있도록 퇴직교직원들의 적극적인 참여를 바란다"며 "퇴직교직원의 전문성을 다양한 교육 영역에서 발휘할 수 있도록 지원해 인생 2모작을 펼칠 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

