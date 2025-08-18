美 "우크라에 나토식 집단방위" 시사…18일 백악관 회담 종전 분수령

위트코프, CNN에 "푸틴도 동의"

루비오도 "우크라에 안전 보장 제안 가능성"

18일 백악관서 美·우크라·유럽 정상 회담

우크라 안전 보장·영토 교환 문제 집중 논의

도널드 트럼프 미국 행정부 당국자들이 우크라이나에 '북대서양조약기구(NATO·나토)식' 집단방위 형태의 안전 보장을 제공할 의향이 있으며 러시아가 이에 동의했다고 밝혔다. 18일(현지시간) 백악관에서 열리는 트럼프 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상 간 회동에서 이 문제와 영토 교환이 본격 논의될 예정으로 우크라이나 전쟁 종식 논의가 중대한 전환점을 맞을 전망이다.

스티브 위트코프 미 특사는 17일 CNN 인터뷰에서 지난 15일 알래스카에서 열린 미·러 정상회담과 관련해 "우리가 (러시아로부터) 얻어 낸 양보는 미국이 (나토 헌장) 제5조와 유사한 보호를 (우크라이나에) 제공할 수 있다는 것"이라고 말했다. 이어 "이는 우크라이나가 나토 가입을 원하는 진짜 이유"라며 "러시아가 이에 동의한 건 이번이 처음"이라고 덧붙였다.

나토 헌장 제5조는 회원국 가운데 한 나라가 공격받으면 전체 동맹에 대한 공격으로 간주하고 공동 대응한다는 집단방위 조항이다.

마코 루비오 미 국무부 장관도 같은 날 폭스뉴스 인터뷰에서 "트럼프 대통령이 안전 보장에 대한 미국의 약속을 제안한다면 이는 매우 큰 조치가 될 것"이라며 "궁극적으로는 대통령의 결정"이라고 말했다. 그는 "이는 내일(18일) 대화의 일부가 될 것"이라고 설명했다.

우크라이나와 유럽은 러시아와의 종전 조건으로 강력한 안전 보장을 요구하고 있다. 미국은 그동안 우크라이나의 나토 가입에는 선을 그어 왔지만, 이번엔 우크라이나에 대한 안전 보장을 제공하고 러시아의 동의까지 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다. 다만 위트코프 특사가 보다 확신에 찬 어조였다면 루비오 장관은 가능성을 열어두며 논의 필요성을 언급해 온도차를 보였다.

위트코프 특사는 구체적 방안으로 "평화협정이 법제화될 때 (러시아가) 다른 영토를 침범하지 않고, 다른 유럽 국가들의 주권을 훼손하지 않도록 러시아 연방 내에서 입법적으로 보장하는 내용이 포함됐다"고 언급했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카주 앵커리지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 우크라이나 전쟁 종식을 위한 회담을 진행했으나 뚜렷한 합의 없이 종료됐다. 루비오 장관은 트럼프 대통령이 휴전을 요구했지만 푸틴 대통령이 거부했다고 전했다. 대러 추가 제재를 하지 않은 이유에 대해서는 "새 제재가 러시아의 휴전 수용을 강제하지 못하고, 러시아를 협상 테이블에 앉힐 우리의 능력을 떨어뜨릴 수 있다"고 설명했다.

미·러 정상회담이 공식 합의문 없이 '노 딜'로 끝났다는 평가가 나오는 가운데 후속 조치 차원에서 18일 열릴 백악관 회담에서 종전을 위한 중대한 전기가 마련될 지 주목된다. 이번 회담에서는 미국의 안전 보장 수준과 러시아·우크라이나 간 영토 교환 문제가 집중적으로 논의될 전망이다. 마르크 뤼터 나토 사무총장을 비롯해 영국·프랑스·독일·이탈리아·핀란드 정상 등이 대거 참석하는데 이는 트럼프 대통령이 푸틴 대통령 쪽으로 치우치지 않도록 견제하고 우크라이나가 협상 과정에서 일방적 양보를 강요받지 않도록 지원하기 위한 조치로 보인다.

푸틴 대통령은 평화협정 체결을 위해 우크라이나에 동부 돈바스 지역 이양을 요구하고 있으며, 트럼프 대통령은 회담 직후 젤렌스키 대통령에게 "합의하라"고 촉구하며 사실상 러시아의 요구 수용을 압박하고 있다. 이에 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 넘기고, 러시아는 나토식 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 것을 수용하는 선에서 미·러 정상이 합의했을 것이란 관측이 제기된다. 다만 영토 문제는 러시아와 우크라이나 간 직접 협상이 불가피하다는 게 트럼프 행정부의 인식이다. 위트코프 특사는 이날 인터뷰에서 향후 평화협정 체결 여부는 "우크라이나의 동의 여부에 달려 있다"며 영토 교환 문제도 젤렌스키 대통령 없이는 논의할 수 없는 "근본적 사안"이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나에 대한 미국의 안전 보장 제공 구상을 환영하면서도 신중한 태도를 보였다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미국이 유럽과 함께 우크라이나에 대한 안전 보장에 동의한다면 "중대한 변화가 될 것"이라면서도 "우리는 나토 헌장 제5조처럼 실제로 작동하기 위한 보장이 필요하다"며 세부 이행안 마련의 필요성을 강조했다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 "EU는 우리의 몫을 할 준비가 돼 있다"고 밝혔다.





트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 SNS 트루스소셜에 글을 올려 푸틴 대통령과의 정상담회과 관련해 "러시아와 큰 진전이 있었다"며 "계속 지켜봐 달라!"고 강조했다. 다음 날 백악관 회담 결과에 따라 미국·러시아·우크라이나 간 3자 정상회담 성사 여부 또한 결정될 것으로 보인다.





