세종시, 정부로부터 특별교부세 26억원 확보

시민들의 안전과 생활 편의를 높이기 위해 특별교부세가 사용된다.

세종시는 행정안전부로부터 특별교부세 26억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

선정 사업은 ▲제2 자동 집하 시설 악취 저감 설비 설치(5억) ▲조치원 새내로 야간환경 개선(5억) ▲지하차도 자동차단시스템 구축 2건(6억) ▲조치원읍 맨홀 추락방지 시설 설치(1억) ▲미호대교 보수보강(5억) ▲송학교 보수보강(4억) 등 총 7건이다.

도담동에 위치한 제2자동집하시설에는 악취 저감 설비를 설치해 집하장 주변의 주거환경을 개선하고 쾌적한 생활공간을 조성할 예정이다. 조치원읍 기업은행 앞 사거리부터 남리 회전교차로로 이어지는 새내로 구간은 지역 특색을 살린 디자인과 한글 자음·모음을 형상화한 조명을 설치해 '로컬특화거리'를 조성한다.





노진욱 예산담당관은 "확보된 특별교부세는 지역 주민들의 생활 여건을 한층 더 개선해 안전하고 살기 좋은 세종시를 만드는 데 중요한 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 중앙정부와 긴밀히 협력해 필요한 재원을 확보함으로써 주민들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



