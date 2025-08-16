'자업자득'…독 없나 보려고 야생버섯 반려견 먹인 남성의 최후

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반려견 이상없자 요리해 먹었다가 메쓰꺼움·설사

온라인 커뮤니티서 “동물학대다” 거센 비판

중국에서 야생 버섯을 먹었다가 온 가족이 병원 신세를 지는 사건이 발생했다. 이들은 버섯의 독성을 확인하기 위해 반려견에게 먼저 먹인 것으로 알려졌다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 쓰촨성에 사는 장모씨(74)의 사연을 보도했다.

장씨는 지난 13일 자신이 운영하는 약초 농장에서 하얗고 윤기 나는 미끈한 야생 버섯 여러 송이를 발견했다. 그는 야생 버섯에 독이 있을 수 있다는 사실을 알고 있었지만, 버리기 아깝다는 이유로 반려견에게 먼저 조리해 먹였다.

이틀간 반려견의 상태를 관찰한 장씨는 반려견이 식욕이 조금 떨어진 것 외에는 뚜렷한 이상이 없다고 판단했다. 안전을 확신한 그는 아내와 아들에게도 버섯 요리를 먹였다. 그러나 이들은 소량만 먹었을 뿐인데도 약 3시간 후 메스꺼움과 설사 증상을 보였다.

장씨 가족은 즉시 병원으로 이송돼 위세척 치료를 받았다. 치료 후 장씨는 반려견의 식욕 부진이 사실은 버섯 중독의 초기 증상이었음을 뒤늦게 깨달았다.

이 사건이 전해지자 중국 온라인 커뮤니티에서는 "동물 생명을 존중하지 않은 대가", "사람이 먹어도 개에게는 위험할 수 있고 그 반대도 마찬가지" 등 거센 비판이 쏟아졌다. 일부는 "반려견에게 실험을 한다는 발상 자체가 문제"라고 지적했다.

중국에는 포괄적인 동물보호법이 아직 없기 때문에 이 같은 '반려동물 안전성 실험'에 법적 책임을 묻기 어려운 것으로 전해졌다.





한편 전문가들은 버섯 중독은 종류에 따라 증상이 수 시간 후 나타나기도 하며, 초기에는 단순한 소화기 불편 정도로 보일 수 있어 주의가 필요하다고 경고했다. 특히 야생 버섯은 외관상 식용 버섯과 거의 구분이 되지 않는 경우가 많기 때문에 전문가 감별 없이 임의로 채취·섭취하는 것은 위험하다고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

