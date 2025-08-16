[뉴욕증시] 반도체 고율 관세 불안감에…혼조 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다. 7월 미국 소매판매가 무난하게 나온 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 관세 계획을 곧 발표한다고 밝힌 여파로 기술주들이 하방 압력을 강하게 받았다.

이런 가운데 버크셔해서웨이가 미국 최대 보험사 유나이티드헬스그룹(UNH)의 지분을 조용히 매집해왔다는 소식이 전해지면서 UNH의 주가가 급등하기도 했고, 우량주 위주의 다우존스산업평균지수도 상승했다.

15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 34.86포인트(0.08%) 오른 4만4946.12에 거래를 마감했다.

대형주 중심의 S&P500지수는 전 거래일 대비 18.74포인트(0.29%) 하락한 6449.80에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 87.69포인트(0.40%) 떨어진 21,622.98에 거래를 마쳤다.

미국 상무부에 따르면 7월 미국 소매 판매는 전월 대비 0.5% 증가한 7263억달러로 집계됐다. 이는 예상치에 부합하는 수치다. 특히 6월의 전월 대비 소매판매 증가율이 기존 0.6%에서 0.9%로 상향 조정된 점에 시장은 낙관론을 이어갔다.

변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 제외한 핵심 소매 판매(컨트롤그룹)도 지난달 대비 0.5% 증가하며 시장 예상치 0.4% 증가를 상회했다. 컨트롤그룹은 국내총생산(GDP) 산출에 활용되는 지표다.

다만 이번 주 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)를 소화하며 이미 주가지수가 꽤 상승했던 만큼 투자자들은 소매 판매를 추가 상승 재료로 삼지는 않았다.

대신 이들은 반도체 관세에 민감하게 반응하며 인공지능(AI) 및 반도체 관련주를 집중적으로 매도했다.

트럼프는 이날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나러 가는 대통령 전용기 안에서 "다음 주나 다음다음 주 철강과 반도체 칩에 대한 관세를 설정할 것"이라며 "일정 기간 후에는 매우 높게 설정할 것"이라고 말했다.

일부 언론은 반도체 관세가 최대 300%에 이를 수 있다고 트럼프가 말했다고 보도하기도 했다. 진위는 확인되지 않았지만, 시장은 300% 관세 가능성을 가격에 선반영하는 분위기다.

필라델피아 반도체 지수는 2.26% 급락했으며 지수를 구성하는 30개 종목 중 3개만 소폭 올랐다.

엔비디아와 브로드컴, ASML, AMD는 1% 안팎으로 하락했다. 어플라이드 머티어리얼즈는 실적 전망 악화라는 악재까지 겹치면서 주가가 14% 급락했다.

이와 별개로 다우 지수는 장 중 사상 최고치를 경신했다. 지난 2월 중순 이후 6개월 만이다.

업종별로는 의료건강이 UNH에 힘입어 1.65% 올랐다. 필수소비재와 부동산, 통신서비스도 올랐다. 금융은 1% 이상 하락했다.

반도체 관세 압박 속에 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들도 주춤했다. 아마존과 메타, 알파벳은 상승했으나 강보합에 그쳤다.

제이 햇필드 인프라스트럭쳐캐피털어드바이저스의 최고경영자(CEO)는 "AI 붐과 연방준비제도(Fed)의 금리 인하가 시장을 뒷받침하고 있기 때문에 8월과 9월 S&P500 지수가 하락할 가능성은 작다고 본다"고 말했다.

소비심리는 악화하고 있다. 미시간대에 따르면 8월 소비자심리지수 예비치는 58.6으로 나타났다. 전월 확정치인 61.7을 3.1포인트 하회했고, 시장 전망치도 크게 밑돌았다.

미국의 7월 수입 물가는 상승 폭이 늘었다. 미국 노동부는 7월 수입 물가가 전달 대비 0.4% 상승했다고 발표했다. 6월 대비 오름폭이 커졌고 시장 전망치도 웃돌았다.





시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.26포인트(1.75%) 오른 15.09를 기록했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

