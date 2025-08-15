日닛케이지수, 이틀 만에 또 최고치 경신…"예상 웃돈 경제성장 영향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이번 주만 세 차례 최고치 경신

전날 대비 1.71% 오른 43,378 장마감



일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 이틀 만에 사상 최고치를 또다시 경신했다.

닛케이지수 현황판 지나가는 여성. 연합뉴스

닛케이지수는 15일 전날 대비 1.71% 오른 43,378로 장을 마감했다. 닛케이지수는 이번 주에만 세 차례 최고치를 갈아치웠다.

이날은 특히 소프트뱅크그룹, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 주가가 많이 올랐다.

교도통신은 "장기금리 상승에 따라 수익이 개선될 것으로 전망되는 은행 관련주의 상승이 눈에 띈다"고 전했다.

니혼게이자이신문은 2분기 일본 실질 국내총생산(GDP)이 0.3% 증가했다는 이날 발표가 일본 경제·기업 실적에 대한 긍정적 평가로 이어지면서 매수세가 두드러졌다고 해설했다.





아사히신문도 GDP 증가율이 시장 예상치를 웃돌고 미국 관세 정책에 따른 경기 후퇴 가능성이 작아진 것이 닛케이지수 상승세에 영향을 미쳤다고 분석했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

