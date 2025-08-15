[뉴욕증시]7월 생산자물가 급등에도 혼조세…보합 마감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뉴욕증시 3대 지수가 혼조 마감했다. 7월 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 웃돌았지만 저가 매수세 유입에 지수는 보합권을 기록했다.

14일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 11.01포인트(0.02%) 내린 4만4911.26에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 1.96포인트(0.03%) 오른 6468.54에, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.47포인트(0.01%) 하락한 2만1710.67에 거래를 마쳤다.

미국 노동부에 따르면 7월 PPI는 계절 조정 기준 전달 대비 0.9% 급등했다. 2022년 6월 0.9% 이후 가장 가파른 상승 폭이다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.9% 올라 시장 전망치 0.2%를 상회했다.

시장에서는 PPI 급등에 결국 관세발 인플레이션이 소비자에게 전가될 것이란 우려가 나왔다. 이번 PPI는 도·소매업자들의 마진인 '유통 서비스 마진'에서 예상 밖 상승세가 나타났다. 이는 공급업체가 관세 충격을 아직은 흡수하고 있다는 의미다. 하지만 달리 말하면 공급업체가 한계에 부딪혔을 때 소비자로 물가가 전가될 수 있다는 의미이기도 하다.

호라이즌인베스트먼트의 스콧 래드너 최고 투자책임자(CIO)는 "7월 PPI만으론 연방준비제도(Fed)가 금리 인하에 나서거나 금리 인하 사이클을 재개하기엔 충분하지 않다는 점은 분명하다"며 "사람들은 이번 PPI가 좋지 않다고 생각하는 것 같은데 인플레이션 환경이 재가속됐다고 생각하려면 몇 가지 지표를 더 확인해야 한다"고 말했다.

7월 PPI로 금리 인하 기대감도 후퇴했다. 9월에 Fed가 '빅컷'에 나설 것이라는 기대감은 크게 줄었다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 92.6%로 반영했다. 50bp 인하 확률은 사라졌고 동결 확률은 7.4%로 반영됐다.

업종별로 보면 임의소비재와 금융, 의료건강, 통신서비스가 강세였다. 1% 이상 등락한 업종은 없었다.

종목별로 보면 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들은 애플과 테슬라를 제외하고 모두 올랐다. 아마존은 2.86% 상승했다. 또 인텔은 트럼프 행정부가 지분 보유를 고려하고 있다는 보도가 나오면서 주가가 7% 넘게 급등했다.

실리콘밸리의 거물 투자자 피터 틸이 투자하면서 주목받는 가상화폐 거래소 기업 불리쉬는 상장 이틀 차에 주가가 9.75% 올랐다. 상장 첫날인 전날에는 83% 이상 폭등했었다.

한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 전주 대비 감소하며 예상치를 밑돌았다. 노동부에 따르면 지난 9일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 22만4000건으로 집계됐다. 이는 직전 주 대비 3000건 감소한 수치다. 시장 예상치는 22만8000건이었다.





시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.34포인트(2.35%) 오른 14.83을 기록했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

