SK AX, 2분기 영업익 511억원으로 58.5%↑…AX 사업 호조

인공지능(AI)·클라우드 전환 성과

기조연설 하는 윤풍영 SK AX 사장 연합뉴스

SK AX는 2분기 별도 기준 매출 6505억원, 영업이익 511억원으로 전년 동기 대비 각각 3.2%, 58.5% 증가했다고 14일 밝혔다.

올해 상반기(1~6월) 별도 기준 매출은 1조2335억원, 영업이익은 790억원으로 전년 동기 대비 각각 0.4%, 32.1% 늘어 수익성이 개선됐다.

SK AX는 디지털 제조 혁신, 금융권 디지털 전환(DX), 산업별 인공지능(AI)·클라우드 전환 등 인공지능 전환(AX) 사업을 성장 핵심축으로 삼아 안정적인 성과를 이어갔다.

특히 지난해부터 진행한 고객 중심 운영 개선과 AI 도구 활용을 통한 전사 생산성 향상 활동이 실적을 견인했다고 SK AX 측은 설명했다.

회사는 산업별로 AI가 실질적인 성과를 낼 수 있는 영역을 선별하고, 이를 현장 중심 적용 모델로 구현하는 데 주력하고 있다. 단순 자동화를 넘어 스스로 판단하고 실행하는 지능형 AI '에이전틱(Agentic) AI'로 고객 업무 구조와 프로세스를 AI 기반으로 재설계하고 있다. 이는 전사적자원관리(ERP) 등 핵심 경영 시스템에 AI를 본격 접목하는 단계로 확산되고 있다.

제조 분야에서는 숙련자 노하우를 AI가 학습해 디지털 자산으로 전환하는 '디지털 제조 혁신 모델'을 구축하고, 공장 운영 효율을 좌우하는 물류 영역에도 AX를 빠르게 적용하고 있다. 금융권에서는 대형 은행과 증권사에 AI 기반 플랫폼과 서비스 고도화를 제공하고 있다.

또 산업별 AI·클라우드 전환 사업에서는 기업 맞춤형 AX 모델과 클라우드 기반 업무 플랫폼을 결합해 고객 디지털 업무 환경을 개선하고 있다.





SK AX 관계자는 "앞으로도 제조·금융·공공 등 주요 산업 전반에서 레퍼런스를 확장하고, AI·클라우드 결합형 혁신 모델로 고객 미래를 함께 만들어가는 최고의 AX 파트너가 되겠다"고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

