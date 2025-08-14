삼성 전영현·노태문, 상반기 보수 12억원 안팎‥직원 평균 6천만원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)과 노태문 디바이스경험(DX)부문장 직무대행(사장)이 올해 상반기 각각 11억원대 보수를 받은 것으로 나타났다.

14일 삼성전자가 공시한 반기보고서에 따르면 전영현 부회장은 급여 8억9700만원, 상여 2억5600만원, 기타 근로소득 3700만원을 포함해 총 11억9000만원을 수령했다. 노태문 사장은 급여 8억900만원, 상여 3억5100만원, 기타 근로소득 3500만원을 합쳐 11억9500만원을 받았다.

지난 3월 별세한 한종희 전 부회장은 퇴직소득 85억5800만원에 급여 4억6500만원, 상여 43억5300만원, 기타 근로소득 3000만원을 포함해 총 134억700만원을 받았다.

올해 4월 DX부문 최고디자인책임자(CDO)로 영입된 포르치니 마우로 사장은 34억7300만원을 수령하며 한 전 부회장 다음으로 높은 금액을 기록했다.

영상디스플레이(VD)사업부 정재욱 부사장(28억3800만원), 장우승 자문역(27억9300만원), 시스템LSI사업부 이해창 부사장(20억9700만원)도 고액 보수 상위권에 올랐다.





상반기 삼성전자 전체 직원 수는 12만9524명이며, 1인당 평균 급여는 6000만원이었다. 이재용 회장은 2017년부터 무보수 경영을 이어가고 있다.





