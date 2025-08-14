박미정 광주시의원 "사회복지 현장 폭력 피해 심각"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사회복지종사자 폭력피해 지원방안 토론회

종사자 62% 언어폭력·47% 신체폭력 경험

권익지원센터·CCTV 의무화 등 대안 제시

박미정 광주시의회 의원은 14일 시의회 예결위 회의실에서 사회복지시설 종사자들이 직면한 폭력 문제의 심각성을 알리고 해결대책 모색을 위한 '광주 사회복지종사자 폭력 피해 지원방안 토론회'를 개최했다. 광주시의회 제공

광주시의회 박미정 의원(더불어민주당·동구2)은 14일 시의회 예결위회의실에서 '광주 사회복지종사자 폭력 피해 지원방안 토론회'를 개최했다.

광주시의회, 광주시, 광주사회서비스원, 광주사회복지협의회가 공동 주최한 이날 행사는 사회복지시설 종사자들이 직면한 폭력 문제의 심각성을 알리고, 근본적 해결책을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 토론회에서는 광주사회서비스원 고정국 박사가 '광주 사회복지종사자의 클라이언트 폭력 피해 실태와 회복지원 방안'을 주제로 발제를 맡았다.

연구 결과에 따르면 응답자의 62.2%가 언어폭력, 47.2%가 신체폭력을 경험했으며, 30.8%는 이로 인해 이직을 고민한 것으로 나타났다.

특히 주목할 점은 피해 후 대응 방식으로, 공식적인 절차보다는 동료 간 비공식 공유(38.8%)나 아예 무대응(10.7%)이 많았다는 점이다. 이는 현장의 구조적 문제를 여실히 보여준다.

대안으로는 ▲권익지원센터 설치 ▲CCTV 등 안전 인프라 의무화 ▲폭력피해자 분리 및 유급휴가 보장 대체인력 지원체계 구축 ▲심리상담 및 치료지원 확대 등이 제시됐다.

좌장을 맡은 박 의원은 "복지 종사자는 시민복지를 지탱하는 핵심이지만 폭력에 무방비로 노출돼 있다"며 "종사자 안전이 곧 복지의 질인 만큼 제도적 보완이 시급하다"고 강조했다. 이어 "이번 토론회를 계기로 '회복 중심의 사회복지'가 정책으로 실현되기를 기대한다"고 덧붙였다.





한편, 박 의원은 지난 2024년 '광주시 사회복지종사자 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례'를 대표 발의하며 복지현장 인권보장을 위한 제도적 기반을 마련한 바 있다.





