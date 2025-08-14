본문 바로가기
제일건설 '김해 테크노밸리 제일풍경채' 8월 공급 예정

정진기자

입력2025.08.14 14:50

제일건설 '김해 테크노밸리 제일풍경채' 8월 공급 예정
제일건설은 8월, 경상남도 김해시 진례시례지구에 10년 민간임대 아파트 '김해 테크노밸리 제일풍경채'를 공급할 예정이다.


김해 테크노밸리 제일풍경채는 진례시례지구의 첫 공급 단지로, B-3블록에 위치하며 지하 3층~지상 15층, 9개 동, 총 440가구 규모다. 전 가구는 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일면적으로 구성된다. 시공은 제일건설이 맡았다.


진례시례지구는 진례면 일원 약 99만7,352㎡ 부지를 개발하는 도시개발사업이다. 축구장 140개에 달하는 규모에 6,300여 가구, 약 1만 5,000여 명의 거주가 계획된 미니신도시급 주거지로, 김해 서부권의 새로운 주거 중심지로 주목받고 있다.


진례시례지구는 비음산, 내정병산 등 자연환경에 둘러싸인 친환경 주거단지로 조성되며 지구 내에는 공동주택(8개소) 및 단독주택 부지, 학교부지, 준주거시설용지, 근린공원, 어린이공원 등의 부지가 체계적으로 개발될 계획이다.


김해 테크노밸리 제일풍경채는 제일건설이 진례시례지구에서도 중심부에 공급하는 아파트로, 우수한 정주 여건이 기대된다. 특히 지구 내 계획된 학교부지와 공원부지가 바로 앞에 위치하고, 메인도로변에 자리해 교육·자연·교통 인프라를 모두 가깝게 누릴 예정이다.


김해 테크노밸리 제일풍경채는 사통팔달 교통망이 돋보인다. 인접한 김해 서부로를 통해 김해 주요 권역을 빠르게 이동할 수 있고, 남해고속도로(진례IC)의 접근성도 좋아 창원과 부산 등의 이동도 편리하다. 또 인근에 위치한 KTX 진영역을 통해 수도권과의 접근성도 뛰어나다.


제일건설 관계자에 따르면, 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다. 비음산터널과 연계한 김해~밀양고속도로 조기 착공 추진이 이재명 대통령의 김해시 공약에 포함되어 사업 추진이 다시 탄력을 받고 있다. 지난 7월 16일에는 홍태용 김해시장이 직접 국회 국정기획위원회를 방문해 국정과제 채택을 건의한 상태로, 비음산터널이 계획대로 추진되면 창원과 직접 연결돼 더블 생활권을 형성할 수 있을 것으로 기대된다.


또 인근에는 마산역~부산 부전역 구간을 부분 개통하는 것을 협의 중인 부전마산 복선전철 노선 정차역인 신월역이 이르면 8월 착공을 앞두고 있다. 신월역은 2027년 준공이 목표다.


제일건설이 민간임대 방식으로 공급하는 김해 테크노밸리 제일풍경채는 이사 걱정 없이 최대 10년간 안정적으로 거주할 수 있다. 또 주택 수에 포함되지 않아 양도세, 취득세, 종부세, 재산세 등 각종 세금 부담도 없다.


청약 진입 장벽도 낮다. 청약은 만 19세 이상 전국 누구나 가능하며, 청약통장 가입 여부나 거주 지역과 무관하게 신청할 수 있다.


여기에 HUG 임대보증 가입으로 전세보증금의 안전성을 확보했으며, 연간 상승률도 5% 이내로 제한해 수요자들의 비용 부담을 덜어준다.


제일건설의 김해 테크노밸리 제일풍경채는 반경 10km 이내에 김해테크노밸리, 김해일반산단, AM하이테크산단 등 다수의 산업단지가 밀집해 있어 직주근접성이 뛰어나다. 특히 이들 산업단지에는 약 895개 업체와 1만4천여 명의 종사자가 근무 중으로 배후수요도 탄탄하다는 평가다.


미래가치도 높다. 특히 진례시례지구 남측 약 274만㎡ 부지에 골프장, 축구장 등 체육시설과 문화·자연 콘텐츠 공간을 조성하는 2단계 복합스포츠·레저시설 개발사업과 연계돼, 스포츠·레저·주거가 어우러진 복합도시로의 성장이 기대된다.


제일건설 관계자는 "김해 테크노밸리 제일풍경채는 김해 서부권 개발의 신호탄이 될 진례시례지구 시작을 알리는 단지라는 점에서 상징성이 높아 지역 내 관심이 크다"고 전했다.


견본주택은 김해시 대청동에 위치하며 8월 중 오픈 예정이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

