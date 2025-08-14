김미수 고양시의회 문화복지위원장, 고양시 지속가능발전대학 개강식 참석

경기 고양시의회 김미수 문화복지위원장은 지난 13일 일산서구청에서 열린 제4회 고양시 지속가능발전대학 개강식에 참석해 교육생 30여 명을 격려했다.
'지속가능발전대학'은 시민들에게 지속가능발전목표(SDGs)에 대한 이해를 높이고, 지역사회에서 이를 실천할 수 있는 역량을 강화하기 위해 고양시와 고양시지속가능발전협의회가 운영하는 시민교육 프로그램이다. 올해로 4회째를 맞이한 이번 과정은 ▲환경·경제·사회 분야의 지속가능발전 사례 ▲지역문제 해결을 위한 시민참여 방법 ▲기후위기 대응 전략 등 실천 중심의 교육과정으로 구성됐다.
이날 개강식에서는 서성연 고양시지속가능발전협의회 공동회장이 환영사를 통해 "시민이 함께 만들어가는 지속가능한 도시가 곧 고양시의 미래"라며, "이번 교육과정을 통해 작은 실천이 모여 큰 변화를 만들어내길 기대한다"고 밝혔다.
김미수 위원장은 축사에서 "지속가능발전은 환경뿐 아니라 경제와 사회 전반의 균형 있는 발전을 이루기 위한 필수 과제"라며, "이번 지속가능발전대학 강의를 통해 수강생 한 분 한 분이 정보를 습득하고, 조별과제를 통한 네트워킹과 활동으로 그 중요성을 널리 알리는 주체가 되길 바란다. 저 또한 시의원으로서 이러한 노력이 결실을 맺을 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
