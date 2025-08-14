밀양시 성폭력·가정폭력통합상담소, 아동·청소년 대상 폭력예방교육 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골든벨·자기방어 실습 등 참여형

프로그램으로 안전 역량 강화

경남 밀양시 성폭력·가정폭력통합상담소는 14일 밀양문화체육회관에서 관내 15개 지역아동센터 소속 아동·청소년 340명을 대상으로 '안전은 나의 권리, 이게 바로 럭키비키' 폭력 예방 교육을 진행했다.

이번 교육은 아동·청소년이 디지털 환경에서 발생할 수 있는 디지털 성범죄의 심각성과 위험성을 인식하고, 스스로 보호할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

성폭력·가정폭력통합상담소, 아동·청소년 대상 폭력예방교육 실시. 밀양시 제공

행사는 1부와 2부로 나눠 진행됐다. 1부에서는 △폭력예방교육(디지털 성범죄·가정폭력 예방) △OX퀴즈(디지털 성범죄 주제) △럭키비키 골든벨 '안전을 울려라'가 마련됐다. 2부에서는 △자기방어 호신술 교육 △마법 힐링 콘서트(레이저쇼 등)를 통해 교육의 몰입도와 참여도를 높였다.

이날 행사에는 밀양시여성단체협의회와 밀양시지역아동센터협의회, MG밀양중앙새마을금고, 법무부 청소년범죄예방위원 밀양지역협의회 등이 참여해 원활한 행사 진행을 도왔다.

허해선 소장은"이번 교육을 통해 아동·청소년이 폭력의 위험성을 스스로 인지하고, 일상에서 실천할 수 있는 역량을 키우길 바란다"라며 "지역사회 전체가 안전한 환경 조성에 동참하길 기대한다"라고 전했다.





시 관계자는 "아이들이 자신의 권리를 알고 스스로 지키는 힘을 기르는 것이 무엇보다 중요하다"라며 "앞으로도 안전한 밀양을 만들기 위해 폭력 예방 활동을 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 주소은 기자

