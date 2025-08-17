울산시, 2025년 시내버스 정류소 명칭 유상판매 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 15일∼17일, 응찰자 모집 접수



판매수익 정류소 표지판 정비 재투자

울산시가 시내버스 정류소 명칭 유상 판매를 통해 민간사업자의 이익을 창출하고 지자체의 세외수입을 늘린다.

시는 오는 9월 15일부터 17일까지 '2025년 시내버스 정류소 명칭병기 유상판매 사업' 응찰자를 모집한다.

판매 대상은 학성로·중앙로·삼산로·화봉로·구영로 등 상권이 형성된 지역의 승강장(쉘터)이 설치된 118개 정류소이다.

응찰 희망 업체는 오는 9월 15일 오전 9시부터 17일 오후 5시까지 울산시 버스택시과를 직접 방문해 입찰서류를 제출하면 된다.

선정 방법은 정류소별 기초금액을 기준으로 최고 금액을 제시한 업체 중, 울산시 대중교통개선위원회의 심의를 통과한 곳이 최종 선정된다.

선정된 업체는 3년간 해당 정류소 표지판과 노선안내도, 승강장 명칭, 버스 내 안내방송을 통해 자사 이름을 홍보할 수 있다. 이 과정에서 발생한 세외수입은 정류소 표지판 시설 정비 등에 재투자된다.

울산시 관계자는 "유동 인구가 많은 상업지역 정류소 명칭을 광고로 활용해 민간은 수익을, 시는 재정 확충 효과를 기대할 수 있다"라고 말했다.

이 사업은 지난 2019년 울산시 공무원 연구모임에서 시작돼 전국 최초로 도입됐다. 지난 2020년 지방재정 우수사례 발표에서 우수시책으로 선정돼 국무총리 기관 표창을 받았으며, 2021년 울산시 적극행정 사업 평가에서 3위를 차지했다.





지난 2021년부터 현재까지 19곳의 정류소 명칭을 판매해 총 5억 5300만원의 수익을 거뒀다.

울산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

