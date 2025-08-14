김영환 충북도지사, 핵심사업 내년도 정부예산 반영 건의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청주국제공항 민간 전용 활주로 건설 등

김영환 충북도지사 /도 제공

김영환 충북도지사는 14일 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설 등 2026년 역점 정부예산 사업을 설명하고 재정 당국의 적극적인 재정지원을 요청했다.

주요 건의 사업은 ▲청주국제공항 민간항공기 전용 활주로 건설을 위한 사전타당성 조사 용역비 5억원 ▲충북 KAIST 부설 AI·BIO 영재학교 설립을 위한 국비 147억원 ▲국내 최초 산·학·연·병 융합을 통한 국가 AI 바이오 경쟁력 강화를 위한 핵심사업인 'K-바이오 스퀘어' 조기 추진(총사업비 2조 7,600억원)을 전략적으로 건의했다.

특히 청주국제공항 민간항공기 전용 활주로 건설은 청주 공항을 중부권 거점 국제공항 및 행정수도 관문 공항으로 기능 강화를 위한 핵심 인프라 구축으로, 도는 예산 반영이 될 경우 사전 타당성 조사를 조속히 추진하고 본격적인 사업화 기반을 마련한다는 방침이다.





김영환 지사는 "충북발전을 넘어 대한민국 신성장 동력 확보를 위한 필수 사업들이자 국가 AI·바이오 초격차 산업 육성 사업"이라면서 "사업비가 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 도움을 요청한다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



