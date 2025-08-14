상반기 나라살림 적자 '94.3兆' 역대 네 번째

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2차 추경 반영 전…올해 적자 112兆 예상

올해 상반기 나라 살림 적자 규모가 94조3000억원을 기록했다. 100조원을 넘겼던 지난해보다는 적자 폭이 줄었지만 역대 네 번째로 많은 상황이다. 2차 추경까지 포함되면 하반기 적자 폭은 더 늘어날 전망이다.

기획재정부가 14일 발표한 '월간 재정동향 8월호'를 보면 지난 6월 말 누계 기준 총수입은 320조6000억원으로 전년 동기보다 24조7000억원 증가했다. 예산(1차 추가경정예산) 대비 진도율은 49.1%로 결산 기준 작년 동기 진도율(49.8%)보다 0.7%포인트 낮았다.

항목별로 보면 국세수입이 190조원으로 21조5000억원 증가했다. 기업 실적 개선 등으로 법인세가 14조4000억원 늘었고, 해외 주식 호황과 성과급 확대 등으로 소득세도 7조1000억원 증가했다. 세외수입은 19조4000억원으로 2조9000억원 증가했다. 기금 수입도 4000억원 증가해 111조2000억원을 기록했다.

1~6월 총지출은 17조3000억원 늘어 389조2000억원이다. 일반회계(219조4000억원) 중심으로 예산지출이 15조1000억원 늘면서 277조2000억원을 기록했다. 기금지출은 111조9000억원으로 2조4000억원 증가했다. 예산 대비 진도율은 56.6%로 전년 대비 1.6%포인트 낮았다.

총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 6월 누계 기준 68조6000억원 적자다. 통합재정수지에서 국민연금을 포함한 4대 보장성 기금 수지(사회보장성기금수지)를 빼 실질 나라 살림을 보여주는 관리재정수지는 94조3000억원 적자를 기록했다. 이는 전년 대비 각각 7조4000억원, 9조1000억원 개선된 수준이다.

다만 관리재정수지 적자 규모는 2020년(110조5000억원), 지난해(103조4000억원), 2022년(101조9000억원)에 이어 역대 네 번째로 많은 상황이다. 황희정 기획재정부 재정건정성과장은 "6월은 주요 세입이 들어오지 않는 데다 상반기 신속 집행으로 적자 규모가 큰 편"이라고 설명했다. 1차 추경 집행 금액은 지난 5월부터 6월까지 누계 기준으로 7조7000억원이다.

지난달 4일 통과된 2차 추경이 반영되면 하반기 관리재정수지는 더 나빠질 수 있다. 정부는 9월 말까지 2차 추경예산을 85% 이상 빠르게 집행하겠다는 목표를 설정한 상태다. 정부는 2차 추경까지 반영한 올해 관리재정수지 적자 규모가 111조9000억원 수준일 것으로 내다보고 있다.





6월 누계 기준 국가채무(중앙정부 채무) 잔액은 1218조4000억원이다. 이는 1차 추경 때 수치(1246조1000억원)에 근접한 수준이다. 지난달 국고채 발행 규모는 21조2000억원이다. 그달 국고채 금리는 미국 등 글로벌 금리 상승으로 일부 상승 압력을 받았지만 저가 매수세 유입 영향으로 안정적인 흐름을 보였다.





