[특징주]재영솔루텍, '개성공단 입주 1호'…정부 개성공단 재가동 준비 소식에↑

재영솔루텍이 강세다. 정부가 5년 만에 경제정책 기조에 남북 경제협력 준비를 다시 포함하고 개성공단 재가동을 위한 개성공업지구지원재단(개성재단) 재설립 작업에 착수했다는 소식이 영향을 주는 것으로 풀이된다.

14일 오전 9시4분 기준 재영솔루텍은 전일 대비 5.51% 상승한 939원에 거래되고 있다.

전날 기획재정부에 따르면 다음주 발표될 '새정부 경제성장전략'에 5년 만에 '남북 경협 준비' 문구가 포함될 예정이다. 정부는 개성재단 재설립 방침을 세우고 관련 법령 정비 및 남북교류협력추진위원회 심의 등 실무 준비에 착수했다.





재영솔루텍은 개성공단 입주 1호 기업으로 재가동이 현실화할 경우 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 개성공단은 국내 제조업 경쟁력 강화와 북한 주민 소득 향상, 남북 신뢰 구축 등 다방면에서 경제적 효과가 클 것으로 점쳐진다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

