전현희 "尹, 구치소서 밥 잘 먹어…접견 핑계 하루종일 에어컨 빵빵"

전현희, 서울구치소 특혜 의혹 제기

尹, 공무상 조사실 장시간 사용 정황

징벌 사유에도 조치 없어 '봐주기' 의혹

서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령이 일반 재소자들과 달리 특별 대우를 받고 있다는 의혹이 제기됐다. 전현희 더불어민주당 의원은 윤 전 대통령이 에어컨이 가동되는 넓은 접견실을 장시간 사용하고, 주말과 야간 등 접견 제한 규정까지 예외 적용받는 사례가 확인됐다고 주장했다.

"주말·야간 접견 허용 등 특혜받아" 주장

윤석열 전 대통령이 지난달 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 마치고 나오고 있다. 사진공동취재단

전 의원은 13일 KBC 광주방송 '여의도 초대석' 인터뷰에서 "식사도 뭐 별다른 문제 없이 잘하고 있는 걸로 확인을 했다. 특별히 건강상 문제는 없다"면서 "변호인 접견 시간이 통상의 9시에서부터 일과 시간인 오후 6시까지가 마감인데, 그 일과 시간을 경과해서 9시 반까지 (취침 직전까지) 접견을 한 기록이 있다"고 주장했다. 이어 "주말에는 접견이 금지가 되는데 심지어 주말에도 접견을 한 기록이 있다"고 덧붙였다.

또한 윤 전 대통령이 사용한 접견실이 일반 재소자가 사용하는 비좁은 변호인 접견실이 아니라, 검사나 수사관이 공무로 사용하는 넓고 쾌적한 '공무상 조사실'이었다고 지적했다. 전 의원은 "이 공간은 외부인 출입이 드물어 윤 전 대통령의 '개인 사무실'처럼 쓰이고 있다"며 "이러한 특혜를 구치소에서 제공을 하고 있는 걸 확인했다"고 말했다.

전 의원은 특검이 체포영장을 집행하려 할 당시 윤 전 대통령이 수의를 벗고 속옷 차림으로 저항했음에도, 구치소 측이 징벌위원회를 소집하거나 제재를 하지 않았다고도 주장했다. 이는 구치소 규칙 위반에 해당하지만, 아무런 조치가 없었다는 것이다.

"서울구치소장, 영전 보답 의심"

그러면서 서울구치소장에 대한 의혹을 제기했다. 전 의원은 현 구치소장이 윤 전 대통령 재임 시절 수원구치소 소장에서 서울구치소로 '영전'했다고 지적하며 "사실상 자신을 승진 영전을 시킨 그런 거에 대한 보답 이런 게 아닌가 이런 지금 의혹을 받고 있는 상황"이라고 주장했다.





앞서 윤 전 대통령은 특검팀의 소환 요구에 응하지 않아 강제 인치가 추진됐지만, 첫 집행 과정에서는 수의를 벗고 있어 물리력 행사가 어렵다는 이유로 무산됐다. 두 번째 집행 때는 교정본부 특수팀(CRPT)이 투입됐으나, 인치 과정에서 윤 전 대통령이 넘어지며 부상 우려가 제기돼 집행이 중단됐다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

