코레일 "의정부~대곡역 내일도 중단…경의·경원·일산선은 재개"

항공대역, 지하차도 침수로 역사 일부 물에 잠겨

한문희 "안전 최우선…신속 복구로 불편 최소화"

코레일은 경기북부 폭우 영향으로 교외선 의정부~대곡역 전 구간 열차 운행을 14일까지 전면 중단한다고 13일 밝혔다.

당초 이날 오후 1시 운행을 멈춘 뒤 14일 첫차부터 재개할 예정이었으나, 추가 호우 예보와 시설물 복구 상황을 고려해 연기했다.

다만 강우량에 따라 재개 일정이 변동될 수 있어 코레일은 코레일톡·홈페이지 등을 통해 실시간 운행 정보를 확인해 달라고 당부했다.

앞서 코레일은 이날 경기북부에 극한 호우가 내리자 안전을 이유로 정오를 전후해 교외선 전 구간을 비롯한 경의선 일산역~수색역, 경원선 녹천역~덕정역, 일산선 백석역~구파발역 열차 운행을 각각 중단했다.

이후 비가 소강상태에 들어서면서 경의선은 오후 1시 25분, 경원선은 1시 45분, 일산선은 4시 18분부터 각각 정상 운행을 재개했다.

한문희 코레일 사장(가운데)이 13일 오후 극한호우로 피해를 본 경의중앙선 항공대역 고객 통로 침수 현황을 점검하고 있다. 코레일 제공

한편 이날 폭우로 경기 고양시 경의중앙선 항공대역은 인근 지하차도 침수로 빗물이 유입돼 역사 일부가 물에 잠겼다. 코레일은 오후부터 긴급 복구 작업에 나섰다.

한문희 코레일 사장은 직접 항공대역을 찾아 고객 이동통로 배수 작업을 점검하며 "이용객과 직원 안전을 최우선으로 신속한 복구에 나서 불편을 최소화하겠다"고 말했다.





코레일은 이날 오전 11시 중앙재난안전대책본부의 비상 1단계 가동에 맞춰 극한 호우 피해 예방을 위해 취약 지역 감시를 강화하고 있다.





