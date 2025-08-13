대구시·경북도 공동 TF 본격 가동…초광역 SOC 협력 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시(시장 권한대행 김정기)와 경북도(지사 이철우)는 새정부 국정과제가 정립되고 지역공약 등이 이슈화되는 가운데, 정부의 5극 3특 국가균형성장 전략 추진에 신속, 선제적으로 대응하기 위해 '대구경북 공동 협력 T/F'를 구성, 8월 13일부터 본격 가동에 들어갔다.

정부 국정기획위원회는 이날 오후, 대국민보고회를 통해 국정 5개년 계획 등을 발표하며 국가 운영 기조를 제시할 예정이다. 아울러 정부는 수도권 일극 중심의 성장전략으로는 더 이상 국가 발전을 견인하기 어렵다고 판단하고, '5극 3특' 중심의 국가균형성장전략을 행정안전부와 지방시대위원회 주도로 속도감 있게 추진할 계획이다.

대구시와 경북도 간부직원들이 대구경북 공동협력 TF를 결성한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

'대구·경북 공동협력 T/F'는 두 지역의 공동 현안을 체계적으로 논의하고 전략적 대응 방안을 마련하기 위해 구성된 행정 협력기구로, 오준혁 대구시 기획조정실장과 김호진 경북도 기획조정실장이 공동단장을 맡았다. 또한, 대구정책연구원과 경북연구원이 공동으로 전략 수립과 연구를 지원해, 실무 협의와 정책연구가 유기적으로 연계되도록 했다.

대구시와 경북도는 이를 통해 지역 소멸위기 극복과 수도권 일극체제 대응 등 장기적 발전 기반을 마련한다는 방침이다.

이날 회의에서는 지역발전 핵심 현안을 중심으로 초광역 SOC, 미래전략산업, 문화·관광권 개발, 사회·환경 등 분야별 핵심 협력 과제를 우선 논의 대상으로 선정했다. 이후 선정된 과제들은 양 시·도의 협의를 거쳐 협력방식과 세부 추진방향을 확정해 나갈 예정이다.

초광역 SOC 분야에는 신공항, 대구경북순환철도망, 영일만항 등이 포함됐으며, 미래전략산업 분야는 미래모빌리티, AI로봇, 이차전지, 바이오 등이, 문화·관광개발 분야는 포스트 APEC, 초광역 관광그리드 사업이, 사회환경 분야는 인재양성과 탄소중립 등이 이름을 올렸다.

대구시와 경북도는 이번 T/F를 시작으로 기존 민관 협력 거버넌스인 '한뿌리상생위원회'를 확대, 재편하고, 시도민 대표와 전문가 그룹 등 분야별 협력 네트워크를 확충해 민관이 함께하는 협력 기반을 한층 강화할 계획이다. 또한, T/F 회의를 정례화해 현안별 협의와 사업화를 신속하게 추진하고, 필요시 별도 협의체를 구성하는 등 협력의 폭을 지속적으로 넓혀나갈 예정이다.

오준혁 대구시 기획조정실장은 "지역의 성공이 곧 국가의 성장으로 이어지는 지방시대에 우리는 살아가고 있다"며, "대구와 경북이 함께 성장할 수 있는 협력사업을 발굴하고, 그 결과물들이 대구경북의 성공에 마중물이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김호진 경북도 기획조정실장은 "대구경북 공동 협력 체제를 바탕으로 양 시도가 보다 긴밀히 협력해 지역 현안을 해결해 나가겠다"며, "대구경북의 주요 정책과 사업이 새정부의 주요 정책으로 협력, 추진되면서 국가 균형성장 전략을 선도해 나가는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.





'대구경북 공동 협력 T/F'는 같은 날 국정기획위원회가 발표하는 국정운영 계획 등을 면밀히 분석해, 이에 맞춘 공동 대응전략을 신속히 마련하고 후속 실행을 위한 협의와 조치를 추진할 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자

