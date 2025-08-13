전북 농어촌公, '농촌공간 재구조화' 전문가 육성 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도내 13개 시·군 현장 실무자 대상

전북광역지원기관(한국농어촌공사 전북지역본부)은 농촌공간 재구조화 정책의 효율적인 추진을 위해 전북도 내 13개 시·군 농촌공간 실무자 대상으로 현장 전문가 육성 교육을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 지역실무자와 농촌마을리더 두 부문으로 나눠 운영되며, 지역실무자 교육은 교육 참여율 및 효율 증대를 위해 지난 11~12일 이틀간 서부권과 동부권으로 나눠 실시했다.

전북광역지원기관이 지난 11~12일 도내 13개 시·군 농촌공간 실무자 대상으로 현장 전문가 육성 교육을 진행했다.농어촌공사 전북본부 제공

서부권 교육은 지난 11일 군산, 익산, 김제, 부안, 정읍, 고창 등 6개 시·군 실무자 40명이 참석했으며, 동부권 교육은 지난 12일 완주, 임실, 무주, 진안, 장수, 남원, 순창 등 7개 시·군 실무자 39명이 참여했다.

교육 내용은 시·군 농촌공간계획 착안사업, 농촌공간 정책의 이해와 계획 수립, 고창군 재구조화 기본계획 사례 공유 등으로 구성됐다. 특히, 실제 사례를 기반으로 한 교육을 통해 현장 적용성을 높였다.

전북광역지원기관 관계자는 "이번 교육을 통해 13개 시·군 실무자들이 농촌공간 재구조화 정책의 방향과 실무 역량을 한층 강화할 수 있었다"며 "설문조사를 통해 교육 효과를 분석한 뒤, 추후 심화 교육을 이어갈 계획이다"고 말했다.





한편, 농촌마을리더를 대상으로 한 교육은 내달에 진행될 예정이다. 면장, 이장, 주민위원장, 추진위원 등 마을 단위 리더들이 참여해 농촌공간 정책의 이해와 추진 전략을 공유하게 된다.





