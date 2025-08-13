광동제약, 가루형 어린이 해열진통제 '키즈노펜산' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

물 없이 간편하게 복용 가능

광동제약은 어린이 해열진통제 신제품 '키즈노펜산'을 출시했다고 13일 밝혔다.

'키즈노펜산'은 물 없이 먹는 가루형 해열진통제다. 시럽이나 알약 복용이 어려운 어린이도 부담 없이 섭취할 수 있도록 개발됐다. 포도향을 더해 복약 순응도를 높였으며, 만 2세 이상부터 권장 용량에 따라 복용하면 된다.

주성분으로 아세트아미노펜 160mg과 리보플라빈(비타민 B2) 1.3mg을 함유했다. 두통·치통·인후통·근육통 등 다양한 통증과 오한, 발열에 효능효과가 있다. 특히 리보플래빈은 에너지 대사 촉진과 두통 완화에도 도움을 준다.

또한 OD!FS(오디프스) 제형 기술을 적용해 입안에서 즉시 녹고, 약물 특유의 쓴맛을 효과적으로 차단해 복용 편의성을 높였다. 인공색소·보존제·설탕·카페인을 첨가하지 않아 민감한 아이들도 안심하고 섭취할 수 있다.

키즈노펜산은 개별 포장된 스틱 파우치 형태로 휴대와 보관이 간편하며, 일반의약품으로 처방전 없이 약국에서 구매 가능하다.





광동제약 관계자는 "키즈노펜산은 시럽형 해열제의 끈적임이나 맛에 대한 거부감을 줄이고, 어린이들이 보다 편하게 복용할 수 있도록 성분과 제형을 세심하게 설계한 제품"이라며 "시럽제 중심의 어린이 해열진통제 시장에서 새로운 대안으로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 했다.





