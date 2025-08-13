웅진프리드라이프, 그룹홈 아이들과 '쉴낙원의 동행' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웅진프리드라이프는 12일 아쿠아플라넷 광교에서 하희의집 어린이들과 아쿠아리움 체험을 진행했다고 13일 밝혔다.

경기도 용인시에 위치한 하희의집은 2004년 설립 이후 보호가 필요한 아동이 모여 생활하고 있는 그룹홈 형태의 아동복지시설이다. 이번 쉴낙원의 동행을 통해 인근에 소재한 쉴낙원 경기장례식장과 인연을 맺게 됐다.

웅진프리드라이프는 12일 아쿠아플라넷 광교에서 하희의집 어린이들과 아쿠아리움 체험을 진행했다고 13일 밝혔다. 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프 및 쉴낙원 경기장례식장 임직원 총 10명과 함께 밀알복지재단 경기지부가 협력기관으로 체험 행사에 참여했다. 하희의집 보육교사 인솔 아래 12명의 미취학 및 초등학생 아동과 아쿠아리움을 단체 관람했다.

웅진프리드라이프는 2025년부터 임직원 참여형 장기 사회공헌 프로젝트 '쉴낙원의 동행'을 전개하고 있다.





웅진프리드파트너스 관계자는 "여름방학에도 아이들의 해맑은 웃음이 이어지길 바라는 마음으로 이번 쉴낙원의 동행 프로그램을 기획했다"며 "프리미엄 직영 장례식장 브랜드 쉴낙원이 의전 장소를 넘어 아름다운 추모문화 확산과 지역 상생의 공간으로 자리매김하도록 노력을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

