본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

충남도지사…강훈식 박수현 박정현 양승조,누가 김태흠에 맞설까[지방선거 출마자]⑤

소종섭정치스페셜리스트

입력2025.08.14 08:01

시계아이콘02분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

민주당 경쟁 치열, 국민의힘 김태흠 지사 독주
김태흠 vs 강훈식, 대학 선후배 대결 주목
김태흠 vs 양승조, 리턴매치 여부도 눈길

■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(오후 4시~5시)

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD


충남은 지난 대선에서 정치적으로 한쪽에 확 힘을 실어주지 않았다. 이재명 후보가 김문수 후보에 4%p 이상 높게 득표했지만, 표 차가 컸다고 보기는 힘들다. 천안 아산 당진 등 도시 지역 6곳에서는 이 후보가 앞섰지만, 9개 시·군에서는 김 후보가 앞섰다. 김 후보와 개혁신당 이준석 후보의 표를 합하면 오히려 이재명 후보를 4%p 가까이 앞섰다. 이런 흐름은 이재명 정부 등장 1년 만에 치러지는 내년 6.3 지방선거에서도 팽팽한 승부가 펼쳐질 것임을 예상케 한다.


2022년 대통령 선거 때는 윤석열 국민의힘 후보가 이재명 더불어민주당 후보보다 6% 이상 앞섰다. 윤 후보 부친의 고향이 충남 논산이어서 윤 후보가 "나도 충남 사람" 이러면서 지지를 호소한 것이 일정하게 작용했다. 윤석열 정부 등장 3개월 뒤에 치러진 2022년 지방선거에서도 김태흠 국민의힘 후보가 양승조 민주당 후보와 맞붙어 승리했다. 6만 7천 표 차였다. 당시 김태흠 후보는 충남 15개 시·군에서 모두 앞섰다. 기초단체장 선거에서도 국민의힘이 15곳 중 12곳에서 승리했다. 민주당은 3곳에서만 승리했다.

충남도지사…강훈식 박수현 박정현 양승조,누가 김태흠에 맞설까[지방선거 출마자]⑤
AD

그런데 2024년 국회의원 선거 때 분위기가 바뀌었다. 충남 국회의원 선거구 11곳 중 민주당은 8곳에서 승리했다. 민주당이 압승했다.

올해 있었던 대통령 선거에서는 어땠을까? 이재명 민주당 후보가 47.68%, 김문수 국민의힘 후보가 43.26%, 이준석 개혁신당 후보가 8%를 얻었다. 계엄과 탄핵을 거치면서 치러진 선거라는 것을 생각하면 표 차가 예상보다 크지 않았다.


민주당, 강훈식 박수현 박정현 양승조 등 물밑 경쟁 치열

집권 1년 만에 치르는 선거라서인지 민주당 내 물밑 후보 경쟁이 치열하다. 우선 강훈식 대통령 비서실장이 거론된다. 강 실장은 평소 "내가 쌓은 경험은 충남과 아산을 위한 것"이라며 의지를 보여왔다. 1973년생으로 아산 을에서 3선 의원을 지낸 강 실장은 지역구 국회의원직을 사직하고 비서실장을 맡았다. 전략 기획과 소통에 능한 정치인이다.


문진석 의원도 거론되고 있다. 충남도당 위원장을 맡은 재선 의원이다. 지역구는 천안시 갑. 이재명 대통령을 초창기부터 지지했던 '7인회' 중 한명이다. 이 대통령과 중앙대 동문이다. 대선 때인 지난 5월 29일 충남도청이 있는 내포신도시에서 사전투표를 했다. 많고 많은 곳 중에 굳이 도청이 있는 곳에서 사전 투표를 하면서 당시에도 출마설이 불거졌었다. 양승조 전 도지사 비서실장을 지내 '양승조 사람'으로 알려져 있다.

충남도지사…강훈식 박수현 박정현 양승조,누가 김태흠에 맞설까[지방선거 출마자]⑤

박수현 민주당 수석대변인의 이름도 빠지지 않는다. 대언론 관계가 좋고 기자들과 부드럽게 소통하는 장점이 있다. 방송에 자주 출연해 인지도도 높다. 공주·부여·청양이 지역구다. 지난 2018년 충남도지사에 출마하려고 예비후보 등록을 하고 뛰다가 사퇴한 적이 있다. 기회만 되면 언제든 뛰어들 생각이 있는 것으로 알려졌다.


박정현 부여군수 기초단체장 유일 출마 뜻 굳혀

안희정 도지사 시절 충청남도 정무부지사를 지낸 박정현 부여군수는 뜻을 굳혔다. 충청남도 기초단체장 중 유일하게 충남도지사에 도전하는 인물이다. 충남에 민주당 지지세가 약할 때부터 밑바닥을 일궈왔고, 일찍부터 이재명 대통령을 지지했다. 박 군수는 윤석열 전 대통령이 계엄을 선포한 이후 '윤석열 탄핵'을 촉구하는 1인 시위를 했고, 군수 집무실 벽면에 걸려 있던 정부의 국정운영 목표 등에 관한 액자를 철거하기도 했다. 자신의 정책 구상 등을 담은 책 출간 준비도 마친 것으로 알려졌다.


아산이 지역구인 재선 복기왕 의원의 이름도 오르내린다. 아산시장 두 번, 청와대 정무비서관 등을 지낸 그는 2018년 도지사 후보 경선에 도전했으나 양승조 전 도지사에게 고배를 마셨다. 최근 방송에 출연하면서 인지도를 높이기 위해 노력하고 있다.

※영상을 클릭하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.





양승조 전 지사는 도전 의지를 뚜렷이 하고 있다. 수해 현장 등 부지런히 바닥을 훑고 있다. 4선 의원에 충남도지사를 지낸 그는 자신이 국회의원을 지낸 천안 지역과 도지사를 지낸 경험을 바탕으로 재선을 노리고 있다. 2022년 대선과 비교해 지난 대선에서 이재명 후보의 득표율이 가장 많이 오른 곳이 양 전 지사의 지역구인 홍성·예산이었다.


국민의힘에서는 김태흠 도지사 외 후보 보이지 않아

국민의힘에서는 현역 도지사인 김태흠 충남도지사 외 다른 인물이 보이지 않는다. 김 지사는 재선 도전을 기정사실로 했다. 3선 의원을 지낸 뒤 충남도지사에 당선한 그는 쉽지 않은 상황에서 재선을 일궈내야 하는 입장이 됐다. 아산만 일대를 첨단 산업 전초 기지화 하는 베이밸리 메가시티 추진, 천안 아산 작고 강한 연구개발 특구 발전 등 인구가 많은 천안·아산 쪽에 신경을 쓰는 모습을 보인다.


지금 뜨는 뉴스

AD

내년 충남도지사 선거와 관련해서는 몇 가지 흥미로운 포인트가 있다. 우선 김 지사와 양 전 지사의 리턴매치가 펼쳐질 것인가이다. 지난 2022년에 이은 두 사람의 재대결 여부이다. 또 양 전 지사와 문 의원의 관계가 어떻게 될 것인지도 흥미롭다. 두 사람이 민주당 경선에서 맞붙을지, 아니면 문 의원이 양 전 지사를 지원할지 여부다. 문 의원이 양 전 지사의 비서실장을 지냈기 때문에 이를 눈여겨보는 시각이다. 박수현 의원과 박정현 부여군수의 관계도 눈길을 끈다. 협력자가 될지, 경쟁자가 될지 주목된다. 김 지사와 강 실장이 맞붙으면 대학 선후배 간 경쟁이 된다. 김 지사는 1963년생으로 건국대 무역학과를 졸업했다. 강 실장은 1973년생으로 건국대 경영정보학과를 나왔다.

충남도지사…강훈식 박수현 박정현 양승조,누가 김태흠에 맞설까[지방선거 출마자]⑤



소종섭 정치스페셜리스트 kumkang21@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1207:52
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④
    식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐④

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1107:44
    ③'꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'
    ③'꼴찌' 사조대림…짠물배당에 3%룰도 '꼼수'

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조, 이

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

  • 25.08.0207:00
    폴란드와 영국에서 전한 정의로운 전환의 핵심
    폴란드와 영국에서 전한 정의로운 전환의 핵심

    에너지 전환 국면에서 영국과 폴란드는 누구도 배제되지 않아야 한다는 정의로운 전환을 원칙으로 삼았다. 정부가 주도권을 잡고 지역사회와 지방 정부 등 이해관계자들과 지속적인 소통을 통해 실질적인 대안을 찾아냈다. 야누시 피에호친스키 폴란드-아시아 상공회의소 회장은 석탄화력발전소가 폐쇄되는 지역에 대체 산업을 도입할 때 중앙정부와 지방 정부, 지역사회가 협력해 주민과 노동자들의 불안감을 해소하는 데 주력해야

  • 25.07.2707:00
    “2030년까지 1.5만명 고용” 인구 급증한 소도시 중심엔 해상풍력③
    “2030년까지 1.5만명 고용” 인구 급증한 소도시 중심엔 해상풍력③

    편집자주영국과 프랑스는 탈석탄 과정에 이어 신재생에너지 보급을 확대하고 있다. 대표적인 분야가 해상풍력이다. 해상풍력단지는 에너지 안보와 직결되는 청정에너지원이자 기업들의 미래 사업이지만 어민들은 생업 차질을 이유로 해상풍력단지 조성을 반대했었다. 에너지 전환 분야에서 선도적인 역할을 하고 있는 영국과 프랑스는 어떻게 어민들과의 갈등을 해결했을까. "험버 지역 재생에너지 업종 종사자 수를 2030년까지 현

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기