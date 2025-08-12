인천공항에 뜬 산책보이즈…'케데헌' 사자보이즈 포즈 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"진짜 조선시대 사자보이즈가 나타났다."

인천공항에서 조선시대 궁중 생활과 왕실의 무예를 재현하는 '왕가의 산책' 무관들이 이른바 '사자보이즈 포즈'를 선보여 눈길을 끈다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)의 글로벌 흥행에서 착안한 일종의 '밈(meme)'이다.

12일 국가유산진흥원에 따르면 인천국제공항 한국전통문화센터 인스타그램에는 전날 '인천공항 왕가의 산책 보이즈, 진짜 데몬 헌터스(Real Demon Hunters)'라는 제목의 릴스가 올라왔다. 케데헌 내 보이그룹 사자보이즈의 포즈를 왕가의 산책 출연진인 무관들이 따라 한 영상이다.

'왕가의 산책' 출연진인 무관들이 인천공항에서 사자보이즈 포즈를 선보이고 있다. 국가유산진흥원 한국전통문화센터 인스타그램 릴스 캡쳐

한국전통문화센터는 "진짜 조선시대 사자보이즈가 나타났다. 국가유산진흥원 '왕가의 산책' 왕과 무관들이 공항에서 전통의 혼문을 지키고 있다"고 재치있는 게시글도 국문과 영문으로 함께 올렸다. 해당 영상은 하루새 11만회 이상 시청되고 3600개 이상의 '좋아요'를 받았다.

케데헌의 전 세계적인 흥행으로 최근 전통문화 관광업계에서도 관련 마케팅을 잇달아 쏟아내고 있다. 국가유산진흥원은 케데헌 주인공이 착용한 노리개 만들기 체험, 일월오봉도·작호도 모티브 굿즈 판매 등 연계 프로그램을 운영하고 있다.

'케이팝 데몬 헌터스'에서 사자보이즈가 '유어 아이돌'을 부르는 장면. 넷플릭스

배경이 된 명소에는 외국인 관광객 방문이 급증했다. '케데헌'에 등장한 한의원인 서울한방진흥센터는 월 방문객이 6000명대에서 2만명대로 늘었고, 낙산공원 성곽길·명동 거리·북촌 한옥마을도 필수 방문 코스로 자리 잡았다.

이와 함께 케네헌 속 캐릭터 '더피'와 닮은 호랑이 굿즈로 화제가 된 국립중앙박물관의 경우 7월 관람객 수만 69만4552명으로, 지난해 같은 기간(33만8868명) 대비 두 배 이상 늘었다.





크리에이트립에 따르면 6월 20일 케데헌 공개 이후 한 달간 외국인 관광객의 한복 체험 거래액은 전월 대비 30% 증가했다. 극중 사자보이즈 멤버 진우의 회상 장면에 등장한 경복궁의 경우 한복 착용 시 무료입장이 가능하다. 다만 사자보이즈가 '유어 아이돌'(Your Idol) 무대에서 입은 한복 스타일은 상·하의 모두 전통 한복이 아니어서 무료입장 규정에 부합하지 않는다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

