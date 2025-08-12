경계현 쓴소리 "과학기술인에 한국 매력 없어"(종합)

삼성전자 전 반도체 부문 사장, 퇴임후 첫 공식석상

인재유출 방지 TF 첫회의

"2040년 韓 잠재성장률 0%"

"혁신통해 생산성 향상해야"

경계현 삼성전자 전 반도체 부문 사장이 사장 퇴임 후 첫 공식 석상에서 "과학기술인에게 한국은 매력적이지 않다"며 쓴소리를 내놨다.

경계현 삼성전자 전 반도체 부문 사장이 12일 광화문 과기자문위에서 열린 과기인재 유출방지유지 대책 TF에서 발언 하고 있다. 사진=백종민 테크 스페셜리스트

경계현 전 사장은 12일 서울 광화문에서 열린 과학기술인재 유출 방지·유치 대책 민관합동 태스크포스(TF) 첫 회의에 민간위원장으로 참석해 "한국의 잠재성장률이 2040년에는 0%까지 떨어질 수 있다는 전망이 있다"며 "노동과 자본 투자가 모두 둔화한 상황에서 혁신을 통한 생산성 향상이 유일한 해법"이라고 말했다.

경 전 사장은 "혁신의 중심은 결국 사람"이라며, 젊은 과학기술 인재 유출 문제의 심각성을 지적했다. 그는 국내 젊은이들이 의사 등 일부 직종에 몰리거나 한국에서 성장한 과학기술 인재들이 해외로 떠나 돌아오지 않는 현실을 언급하며, 과학기술인에게 한국은 매력적이지 않다는 평가가 주된 원인이라고 했다. 의사는 법적 지위와 사회적 존중, 안정된 소득이 보장되지만, 과학기술인은 그런 면에서 부족하고, 해외에서는 자유·다양성·이직 용이성 등 매력적인 환경이 제공된다고 비교했다. 경 위원장은 "기업 차원에서도 다양한 접근 방법을 마련할 수 있지만, 궁극적으로 정부와 민간이 함께 실천 가능한 전략을 만들어야 한다"고 말했다.

정부 분야 위원장인 구혁채 과학기술정보통신부 1차관도 "지금 이 순간에도 해외 대학·기업·연구소의 제안을 받아 이직을 고민하는 인재들이 있을 것"이라며 "오늘 회의가 이공계 진로를 선택한 국내외 인재들에게 대한민국에도 미래가 있다는 확신을 주는 출발점이 돼야 한다"고 말했다. 그는 "각 부처가 원팀이 돼 정부가 쓸 수 있는 모든 카드를 총동원해야 한다"며 "과기정통부도 민간위원들과 머리를 맞대 완성도 높은 대책을 만들겠다"고 덧붙였다.

과학기술정보통신부는 이날 광화문 과기자문위에서 과학기술인재 유출 방지 및 유치 대책을 마련하기 위한 민관합동 태스크포스(TF)의 첫 회의를 열었다. 이번 회의는 인공지능(AI) 시대에 초봉 40만달러를 받고 미국 실리콘밸리로 향하는 이공계 인력 유출을 막기 위해 민관이 머리를 맞댄 첫 자리다. TF는 구혁채 1차관과 경계현 전 사장이 공동위원장으로 활동한다. 경 위원장은 과기정통부의 위원장 위촉 요청에 흔쾌히 응한 것으로 알려졌다.





TF에는 과기정통부를 비롯해 기획재정부, 교육부, 법무부, 국방부, 산업통상자원부, 보건복지부, 중소벤처기업부, 특허청 등 9개 부처 실장급 인사와 과학기술자문회의, 미래인재특별위원회, 화학연구원 등의 전문가 총 23명이 참여한다. 과기정통부는 TF를 통해 9월까지 구체적인 실행 방안을 마련하고, 이를 새 정부의 '제1호 인재 정책'으로 추진할 계획이다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

