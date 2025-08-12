박동식 사천시장, '공감 소통 프로젝트' 시민 목소리 직접 듣다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민과 함께 만드는 사천의 미래

8월부터 12월까지 5회 간담회 개최



경남 사천시는 8월부터 12월까지 '사천 미래+ 시민과 함께 그리는 내일'을 주제로 '시장이 듣는다' 공감 소통 프로젝트를 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 프로젝트는 박동식 시장이 시정 현안을 시민들과 공유하는 것은 물론 각계각층의 목소리를 청취해 적극적으로 시정에 반영하기 위해 마련한 것.

박동식 사천시장.

간담회는 청년, 소상공인, 문화예술, 농수산업, 체육, 봉사 등 다양한 분야의 290여 개 문화·예술·시민·사회·봉사단체를 대상으로 진행된다.

시는 각 단체의 영향력과 정책 반영 가능성을 고려해 우선순위를 정하고, 총 5회 이내의 순차 간담회 형식으로 추진할 계획이다. 단체별로 20∼30명 내외가 참여한다.

간담회에서는 ▲항공우주 복합도시 건설 및 개발 특별법 제정을 위한 참여 ▲한려해상국립공원 관광자원 활용 방안 ▲2026년도 당초 예산 편성 의견 수렴 ▲민선 8기 3년 시정성과 공유 등이 주요 안건으로 다뤄질 예정이다.

행사는 읍·면·동을 순회하며 진행되며, 참석자 등록과 시정 주요 방향 소개, 우주항공·관광·예산 분야별 정책 설명, 단체별 질의응답과 건의 사항 접수순으로 이어진다.

시는 이번 소통 과정을 통해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어내고, 각계의 다양한 의견을 향후 정책과 예산에 반영한다는 방침이다.

이번 프로젝트 소식에 지역 시민단체들은 기대감을 드러냈다.

한 문화예술단체는 "그동안 시정 현안에 대해 직접 의견을 나눌 기회가 적었는데, 이번 간담회는 시와 시민이 진정으로 소통할 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

또 다른 청년단체 대표는 "청년 정책과 일자리 문제 같은 현안이 바로 시장에게 전달될 수 있는 만큼, 실질적인 변화가 있기를 기대한다"고 전했다.

박동식 시장은 "시민이 곧 시정의 주인이라는 원칙에 따라, 시정의 모든 과정에서 시민의 목소리를 최우선으로 반영하겠다"며 "이번 프로젝트를 통해 진정한 시민 중심 행정을 실현하고, 더 나은 사천의 미래를 함께 만들어가겠다"고 강조했다.





사천시는 이번 프로젝트를 통해 투명하고 신뢰받는 시정을 구현하고, 시민 참여와 공감이 중심이 되는 행정문화를 정착시키는 데 속도를 낼 계획이다.





