방세환 시장 "민생경제 안정·지역 상생 기반…경제도시 실현 집중"

광주시, 상반기 지역 내 업체와 696억원 구매 달성

'가까이에서 촘촘하게'효과 톡톡

경기 광주시는 2025년 상반기 지역 내 업체와의 구매 실적이 총 696억원에 달했다고 11일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

이는 민선 8기 경제 구호인 '가까이에서 촘촘하게!'를 실천하며 지역업체 구매 촉진과 지역경제 회복에 총력을 기울인 성과다.

주요 구매 실적은 ▲관급공사 등 계약 346억원 ▲국책사업 구매 54억원 ▲민간 대형 공사장 구매 257억원 ▲농산물직매장 판매 39억원 등이다.

특히, 공사·용역·물품 계약에서 지역 내 기업과의 계약 규모는 346억원으로 수의계약의 84.9%를 차지해 전년동기 대비 12%포인트 증가했다. 관급공사의 경우 2023년부터 2025년까지 수의계약의 95% 이상을 지역 내 업체와 체결했으며 가로등(92%), 도로교통 표지판(94%), 바닥 포장재(96%) 등 관급자재의 90% 이상을 지역에서 구매해 지역 내 업체 매출 확대에 기여했다.

시는 또 지역 우수기업 10개 사와 공공시설 담당자 간 제품설명회를 개최하고 공동주택 7개 단지 시공사와 지역 전문업체 25개 사가 참여한 간담회를 열어 지역업체 입찰 참여 확대와 실질적 기회 제공을 위한 협력 체계를 구축했다.

그 결과 국책사업 분야 구매 실적은 1분기 14억원에서 2분기 39억원으로 178% 증가, 민간 대형공사장 구매 실적은 102억원에서 155억원으로 52% 증가하는 성과를 거뒀다.

이와 함께 시는 총 730억원 규모의 중소기업·소상공인 육성 자금과 특례보증을 지원하고 광주e장터 입점 202개 업체의 온라인 판로 확대를 도모했다. 또한, 자연채푸드팜센터 등 농산물 직매장을 운영해 48억원의 매출을 올리는 등 지역 농업인의 소득 증진에도 힘썼다.





방세환 시장은 "지역 내 기업과 소상공인이 체감할 수 있는 경제정책을 지속 발굴하고 기업 경쟁력 강화와 지역경제 회복을 위해 최선을 다하겠다"며 "앞으로도 '가까이에서 촘촘하게'라는 기치 아래 민생경제 안정과 지역 상생 기반의 경제도시 실현에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

