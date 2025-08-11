전남 첫 LPGA 정규투어, 해남이 세계 골프 무대로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명현관 군수 "준비위원회 구성해 손님맞이 만전"

전남 해남군이 오는 10월 미국여자프로골프(LPGA) 정규 투어 대회를 유치하며, 지역 스포츠 관광 활성화에 시동을 걸었다.

명 군수는 11일 열린 직원 정례회의에서 "지난 8일 2025 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 대회 개최를 확정하는 업무협약을 체결했다"며 "이 대회는 국내 유일의 LPGA 정규투어 대회로, 그동안 수도권과 부산에서만 열리던 대회가 처음으로 전남, 그중에서도 우리 해남에서 열리게 됐다"고 설명했다.

명현관 해남군수. 해남군 제공

이번 대회는 10월 16일부터 19일까지 화원면 파인비치골프링크스에서 열린다. 국내에서 열리는 유일한 LPGA 정규 투어 대회로, 수도권과 부산을 벗어나 전남에서 처음 열린다는 점에서 의미가 크다.

군은 대회 기간 5만~6만여 명의 국내외 골프 팬과 관광객이 현장을 찾을 것으로 전망하고 있다. 해남군은 이를 대비해 범군민 대회준비위원회를 구성해 교통·안전·숙박·관광·자원봉사 등 실무 전반을 점검해 세계 정상급 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원체계를 마련할 계획이다. 아울러 스포츠 관광에 따른 지역경제 활성화를 끌어낼 수 있도록 관련 준비에도 만전을 기해 나갈 예정이다.

명 군수는 "이번 대회는 단순한 스포츠 이벤트가 아니라, 해남을 세계에 알리고 지역경제를 활성화할 중요한 전환점"이라며 "선수단과 방문객 모두가 최고의 경험을 할 수 있도록 준비에 만전을 기하라"고 당부했다.

대회는 LPGA 정상급 선수들이 대거 참가하는 정규 시즌 일정으로 치러지며, 전 세계로 생중계된다. 이에 따라 해남군은 대회 준비뿐 아니라, 연계 관광상품 개발과 지역 특산물 홍보 등 경제적 파급효과 극대화에도 나선다.

이날 회의에서는 정부가 추진 중인 서남권 RE100 산업단지 조성과 관련한 현황도 공유됐다. 명 군수는 "해남이 최종 입지로 선정될 수 있도록 전 부서가 관심을 갖고 협력 체계를 유지해 달라"고 강조했다.

그는 "LPGA 대회 유치, RE100 산단 유치 추진, 농식품기후변화대응센터 조성 등은 남의 미래를 바꿀 중대한 기회"라며 "이 모든 성과는 수년간 꾸준히 준비해 온 결과"라고 강조했다.





