광주시, 청년창업기업 최대 3천만원 지원

기술력 갖춘 8곳 발굴…기술 고도화 추진

청년창업기업 기술 고도화 경진대회 자료사진. 광주시 제공

광주시가 혁신적인 청년 기업들의 성장을 위해 적극 나섰다.

광주시는 '2025년 청년창업기업 기술고도화자금 지원사업'을 통해 총 8개 유망 스타트업에 기업당 최대 3,000만원의 자금을 지원한다고 11일 밝혔다.

올해 사업은 지난해보다 지원 규모를 2배로 확대했으며, 총 43개 기업이 경쟁을 벌여 6대 1의 치열한 경쟁률을 기록했다. 투자설명회와 전문가 심사를 거쳐 최종 8개 기업을 선정했다.

선정된 기업들은 광학, 데이터 관리, 인공지능, 보안 등 다양한 분야의 혁신 기술을 보유하고 있다. 주요 기업으로는 고해상도 광학렌즈 모듈 개발의 '캔디옵틱스', 챗봇 법률 플랫폼 '휴먼러벗', 스마트 가로등 개발 '에코파우더' 등이 포함됐다.

지원 내용은 단순 자금 지원을 넘어 맞춤형 투자 상담, 마케팅, 해외 진출 등 종합적인 성장 지원 프로그램으로 구성된다. 지난해 지원 기업들은 FDA 등록, 해외수출 계약, 매출 두 배 성장 등 뚜렷한 성과를 거둔 바 있다.





홍나순 창업진흥과장은 "광주 청년창업 기업들이 기술 기반의 도전을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원을 확대해 나가겠다"며 "창업기업이 지역경제 주역으로 성장할 수 있도록 생태계 조성에도 힘쓰겠다"고 말했다.





