의성군, '인명피해 제로' 목표 … 산사태 대응 종합대책 가동

발령 기준 전국 표준화·23곳 집중 관리

전문가 "전국 확산 가능성 높아"

경북 의성군이 최근 전국적으로 빈발한 산사태 피해를 계기로 재난 대응 체계를 전면 강화한 '2025년 산사태 대응 종합대책'을 확정했다.

경북 의성군 산사태 대응.

이번 대책은 산사태 특보 발령 시점을 전국적으로 표준화하고, 단계별 대응 시나리오를 구체화해 '인명피해 제로' 달성을 목표로 한다.

군은 기상청 특보와 산림청 '산사태 예측 정보시스템'을 연계, 발령 기준을 명확히 했다. 호우주의보와 산사태 주의보(실황)가 동시에 발령되면 '산사태 주의보'를, 호우경보와 산사태 경보(실황)가 동시에 발령되면 '산사태 경보'를 내리도록 했다. 발령 시점 혼선을 줄이고 골든타임 내 대응력을 높이기 위한 조치다.

또한 민가 인근과 산불피해지 등 재해취약지역 23곳을 집중적으로 점검하고, 비상시 선제적 주민 대피를 최우선으로 한다. 초대형 산불 피해지에는 사방사업을 확대해 산사태 위험을 원천 차단한다.

현재 ▲사면·배수로 정비 등 긴급 사방사업 61곳 ▲벌채 후 불안정 사면 보강 18곳을 완료했으며 ▲옹벽·사방댐·계류보전 사업 95곳은 경상북도와 협력해 추진 중이다.

재난관리 전문가는 "의성군의 이번 조치는 지자체 차원에서 발령 기준을 명확히 한 모범 사례"라며 "기상특보와 연계한 예측·대응 체계는 전국 지자체로 확산할 가능성이 높다"고 평가했다.

기상청 재해예방과 관계자도 "지자체가 발령 기준을 표준화하면 주민 대응 행동 요령 교육과 대피령 발령 속도가 빨라진다"며 "앞으로 다른 지역에서도 이런 방식의 대응 매뉴얼을 마련하는 것이 바람직하다"고 말했다.





김주수 군수는 "군민의 생명을 지키는 것은 모든 재난 대응의 출발점"이라며 "상시 점검과 선제 대응을 통해 산사태뿐 아니라 모든 재난으로부터 안전한 의성을 만들겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

