우미희망재단, 산재·다문화가정 청소년과 베트남 진로탐방

4박 5일 해외캠프

기업·교육기관 방문

문화 체험·진로 확장

우미희망재단이 지난 5~9일 베트남 호찌민에서 '2025 상반기 우미드림파인더 해외캠프'를 열었다고 11일 밝혔다. 참가자는 산업재해 피해 가정과 다문화가정 아동·청소년 25명이다.

'우미드림파인더'는 2018년 시작된 맞춤형 진로 탐색 프로그램이다. 다문화·산재 피해 가정의 아동·청소년과 '꿈매니저'를 1:1로 연결해 진로를 설계하도록 돕는다. 글로벌 아동 권리 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 협약을 맺고 진로 체험, 장학금 지원 등 다양한 활동을 운영해왔다.

우미드림파인더 참가 아동청소년들이 베트남 호치민 통일궁 앞에서 기념사진을 찍고 있다. 우미건설 제공

이번 해외캠프는 참가자들이 다양한 문화와 직업 현장을 직접 경험하며 진로 시야를 넓히도록 기획됐다. 현지에서는 한국 유학생과 생활·진학 상담을 하고, 베트남에 진출한 한국 기업을 둘러봤다. 호찌민시 한국교육원에서는 해외 한국기관의 역할과 관련 직업에 대해 배웠다. 베트남 전통 음식 쿠킹 클래스, 통일궁 방문 등 문화 체험도 이어졌다.





이춘석 우미희망재단 사무국장은 "3개월간의 1:1 진로 탐색 프로그램과 해외캠프를 통해 아이들이 자신의 가능성을 확인했길 바란다"며 "앞으로도 아이들이 주도적으로 꿈을 키울 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

