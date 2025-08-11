英 배우 에마 톰슨 "이혼하니 트럼프 전화로 데이트 하자더라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

27년 전 트럼프 대통령과 일화 소개



영국 배우 에마 톰슨(66)이 27년 전 도널드 트럼프 미국 대통령의 데이트 제안을 거절했던 사연을 공개했다.

영국 배우 에마 톰슨. 톰슨 소속사 홈페이지

AD

10일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 지난 6일 개막한 스위스 로카르노 영화제에서 톰슨은 1998년 영화 '프라이머리 컬러스'를 촬영하던 중 자신의 이혼이 확정된 날 트럼프 대통령에게서 데이트 제안을 받았다고 밝혔다.

톰슨은 "트레일러에서 촬영 준비를 하고 있는데 전화가 왔다. '도널드 트럼프입니다'라는 목소리가 들려 장난인 줄 알았다"며 "그는 '내 아름다운 별장 중 한 곳에 와서 저녁을 함께하자'고 제안했다. 나는 '정말 고맙다. 생각해보겠다'고 답했다"고 말했다.

당시 트럼프 대통령은 두 번째 배우자인 말라 메이플스와 이혼한 직후였고, 톰슨 역시 영화감독 겸 배우 케네스 브래너와의 이혼 절차를 막 마무리한 상태였다.

톰슨은 "그날 내 이혼 판결문이 나왔다는 걸 나중에야 깨달았다. 아마도 그는 이혼한 여성을 찾고 있었을 것"이라며 "내 트레일러 전화번호를 어떻게 알았는지 모르겠다. 거의 스토킹"이라고 농담했다.

평생 노동당을 지지해온 톰슨은 환경운동, 난민·여성 인권 운동에 적극적으로 참여해왔다. 그는 "그때 트럼프와 데이트를 했다면 미국 역사를 바꿨을 수도 있다"며 웃음을 자아냈다.





AD

톰슨은 영화 '해리포터' 시리즈의 트릴로니 교수, 영화 '러브 액츄얼리'(2003) 등을 통해 한국에서도 이름을 알린 배우다. 그는 미국 아카데미에서 영화 '하워즈 엔드'(1993)로 여우주연상을, 영화 '센스 앤 센서빌리티'(1996)로 각색상을 받았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>