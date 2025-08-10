세종시, 노후 경유 차 저감장치 부착 지원 선착순 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하반기 잔여 물량 12대 접수

부착 비용 90% 이상 지원

노후 경유 차의 배출가스를 일정부분 줄이기 위해선 현재 5등급 차량에 대한 배출가스 저감장치 미부착 차량에 대해서 설치가 필요하다.

10일 세종시에 따르면 배출가스 5등급 노후 경유 차에 저감장치(DPF)를 부착할 경우 장치 부착 비용의 90% 이상을 지원하는 사업으로, 차량 1대당 최대 382만원까지 보조된다. 저감장치 부착 이후에는 필터 교체, 성능점검 등 유지관리비 일부도 별도로 지원된다.

하반기 지원 물량은 총 20대로, 10월 28일까지 잔여 물량 12대에 대한 선착순 접수가 진행 중이며 예산 소진 시 조기 마감된다. 지원 대상은 지역에 등록된 5등급 경유 차 중 ▲최근 6개월 이상 소유된 차량 ▲환경개선부담금 체납 및 관련 법령 위반 이력이 없는 차량 등의 조건을 충족한 차량이다.

저감장치를 부착한 차량은 수도권과 대기관리권역 내 운행 제한 단속에서 제외되며, 향후 강화될 환경규제에 대해서도 선제 대응이 가능하다. 신청은 자동차배출가스 종합전산시스템에서 하면 된다. 자세한 내용은 시 누리집에서 공고문을 확인하거나 환경정책과로 문의하면 된다.





시 관계자는 "배출가스 저감장치 부착 지원사업이 오는 2026년을 끝으로 종료되는 만큼, 장치 부착이 필요한 차량 소유자는 반드시 올해나 내년까지 신청을 완료하길 바란다"고 말했다.





