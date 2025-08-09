모두 함께하는 민생회복…나주시, 소비쿠폰 신속사용 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지급률 95.7%…지역 경제 회복 기대

민생회복 소비쿠폰 안내 포스터. 나주시 제공

AD

전남 나주시가 지역 내 소비 진작과 민생경제 회복을 위해 지급한 '민생회복 소비쿠폰'의 신속한 사용을 시민들에게 당부했다.

나주시는 지난 7일 기준 소비쿠폰 지급 대상자 11만6,531명 중 11만1,540명이 신청(95.7%)해 총 219억 7,400만 원이 지급됐다고 8일 밝혔다.

시는 폭우 피해와 고물가로 위축된 골목상권과 소상공인 업계에 활력을 불어넣기 위해 지급받은 소비쿠폰의 조속한 사용이 중요하다고 강조했다.

소비쿠폰은 지급유형에 따라 사용처가 구분된다.

신용과 체크카드 및 선불카드는 동네 마트, 식당, 의류점, 미용실, 안경점 등 연 매출 30억 원 이하의 소상공인 업종에서 사용 가능하다.

나주사랑상품권은 등록된 상품권 가맹점에서만 사용이 가능하다.

민생회복 소비쿠폰 2차 지급은 소득 상위 10%를 제외한 모든 시민들이 10만 원을 받을 수 있으며 9월 중으로 지급을 시작할 예정이다.

또한 시는 소비쿠폰의 부정 유통 사례에 대한 엄정 대응 방침도 밝혔다.

소비쿠폰을 재판매하거나 현금화하는 행위가 적발될 경우 보조금 환수는 물론 가맹점 등록 취소, 과태료 부과, 형사 고발 등 강력한 제재가 뒤따른다.

현재 시는 부정유통 단속을 위한 전담 신고센터를 운영 중이다.





AD

윤병태 나주시장은 "민생회복 소비쿠폰은 시민의 생활 안정을 돕고 침체된 골목경제를 다시 움직이게 하는 소중한 자원이다"며 "나주시민 모두가 지역 상권을 살리는 착한 소비의 주체가 되어 주시길 바라며 시에서도 지속적인 점검과 안내를 통해 지역경제 회복에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>