SKT, 두달 연속 시장 점유율 40% 하회…6월 점유율 39%

해킹 사태 여파로 가입자 이탈

알뜰폰 가입자수 1000만명 첫 돌파

유영상 SK텔레콤 대표이사 연합뉴스

해킹 사태를 겪은 SK텔레콤의 6월 이동통신 시장 점유율이 39%를 기록, 두 달 연속 40%를 하회했다. 4월 해킹 사태 여파로 가입자 이탈이 이어진 탓이다.

8일 과학기술정보통신부가 발표한 '6월 유·무선통신서비스 가입 현황과 무선데이터 트래픽 통계'에 따르면 SK텔레콤의 가입자 수는 2235만670명으로 전체 이동통신 가입자(5730만3514명)의 39%를 차지했다.

가입자 이탈로 시장 점유율 39.29%를 기록한 지난 5월보다도 0.29%포인트 하락했다.

반사 효과를 얻은 KT와 LG유플러스는 각각 1366만1813명(23.84%), 1118만347명(19.51%)으로 5월 대비 시장 점유율이 0.07%포인트, 0.06%포인트 올랐다.

알뜰폰 가입자 수는 1011만684명(17.64%)으로 1000만명을 첫 돌파했다.





통신업계에 따르면 4월 해킹 사태 이후 8월 초까지 95만명 이상의 고객이 타 통신사로 이동했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

