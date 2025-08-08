'내란 공모' 이상민 구속적부심 기각…특검, 구속 수사 계속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원 "청구 이유없다"

구속연장은 전날 허가

'비상계엄 관련 내란 공모 등 의혹'으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관이 법원에 구속적부심을 청구했지만, 받아들여지지 않았다. 이에 따라 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)은 이 전 장관의 신병을 계속 확보한 상태로 수사할 수 있게 됐다.

언론사 단전·단수, 위증, 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부장관이 25일 서울 서초동 내란 특검팀(특별검사 조은석)에 출석하고 있다. 2025.7.25 조용준 기자

서울중앙지법 형사항소8-1부(부장판사 차승환 최해일 최진숙)는 8일 오후 4시10분부터 1시간40분가량 이 전 장관의 구속적부심사를 진행한 뒤 청구를 기각했다.

앞서 특검팀은 '계엄 방조 의혹'과 관련해 이 전 장관의 신병을 확보했다. 지난 1일 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 내란 중요임무 종사, 직권남용, 위증 등 혐의를 받는 이 전 장관에 대해 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

이 전 장관은 평시 계엄 주무 부처인 행정안전부의 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 막지 못하고 방조한 혐의를 받는다. 또 경찰청과 소방청에 언론사 단전 단수 지시를 전달하는 등 언론의 자유와 국민 생명·안전권을 침해하는 '국헌 문란 행위'를 벌이고, 이를 통해 윤 전 대통령의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의도 있다.

이 전 장관은 헌법재판소에서 허위 증언한 혐의도 받는다. 그는 지난 2월 윤 전 대통령 탄핵심판 변론에서 전기나 물을 끊으려 한 적이 없고 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다는 취지로 증언했는데, 특검팀은 이 증언이 모두 허위라고 보고 있다.

이날 열린 구속적부심사에는 특검팀에서는 이윤제 특검보와 국원 부장검사 등이, 이 전 장관 측에서는 이승직 변호사 등이 참석했다.

특검팀은 85장의 프레젠테이션(PPT)을 준비하고, 재판부에 110쪽의 의견서를 제출한 것으로 알려졌다. 특검팀은 구속영장이 발부된 만큼 이미 범죄 혐의가 소명됐고, 영장 발부 이후 특별한 사정 변경이 없었다는 점을 강조했을 것으로 보인다.

반면 이 전 장관은 혐의가 소명되지 않았고, 증거인멸이나 도주 우려가 없다고 주장했을 것으로 보인다. 심문에는 이 전 장관도 직접 참석해 본인의 심경을 밝힌 것으로 전해졌다. 이 전 장관 측은 심문 종료 후 취재진과 만나 '어떤 취지로 발언했느냐'는 질문에 "기존에 나와 있는 이야기와 똑같다"고 답했다.





특검팀은 전날 이 전 장관의 구속 기간 연장을 법원에 신청해 허가받았다. 당초 연장된 구속 기한은 19일까지였지만, 구속적부심 청구로 인해 더 늘어날 전망이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

