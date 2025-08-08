"대체 무슨 빵이길래"…출시 2주만 1억원 팔린 성심당 '그 빵' 재출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국조폐공사와 광복 80주년 맞아 출시

편의점 업계도 '광복절 마케팅' 분주

지난해 출시 2주 만에 매출 1억원을 달성한 한국조폐공사와 성심당의 '광복절빵'이 재출시된다.

대전 성심당 본점 앞에 빵을 구입하려는 방문객들이 장사진을 이루고 있다.

AD

7일 한국조폐공사와 성심당에 따르면 양사는 광복 80주년을 맞아 지난해에 이어 올해도 광복절 기념빵을 선보인다. 광복절빵은 마들렌 4개입 한 박스로 구성돼 있으며 박스당 가격은 5000원이다. 오는 17일까지 성심당 본점을 포함해 대전역점, 롯데백화점 대전점, DCC점 등 전 지점에서 구매할 수 있다.

수익금 일부, 지역경제 ·일자리 창출을 위해 후원

이번 '광복절빵' 디자인은 광복 80주년의 의미를 담아냈다. 대한민국을 상징하는 태극기, 무궁화와 함께 성심당 마스코트 성심이가 새겨져 있다. 상자 안에는 현존하는 가장 오래된 '데니 태극기' 브로슈어도 들어있다.

대전의 성심당이 한국조폐공사와 공동 개발한 광복 80주년 기념 '광복절빵' 모습. 한국조폐공사

지난해 8월 1일 출시된 '광복빵'은 단 2주 만에 2만1870개·1억 원어치가 판매되며 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 이번에는 패키지를 아이보리색으로 리뉴얼하고 제품명을 '광복절빵'으로 새롭게 단장했다.

양 기관은 역사적인 광복 80주년의 의미를 뜻깊게 기념하고자 '광복절빵' 판매수익금 일부를 지역경제와 일자리 창출을 위해 공동으로 후원하기로 뜻을 모았다. 성창훈 조폐공사 사장은 "광복 80주년을 맞이하는 감동과 애국지사에 대한 존경의 마음을 '광복절빵'에 담았다"며 "성심당과 함께 '광복절빵' 판매 수익금 일부를 지역사회에 환원해 광복 80주년의 기쁨과 의미를 함께 나누겠다"고 밝혔다.

해당 소식을 접한 누리꾼들은 "역시 성심당" "성심당이 사랑받는 이유" "웨이팅 더 길어지겠네" "주말에 대전 여행 가야겠다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

유통업계 '광복절 마케팅' 활발

편의점 업계도 '광복절 마케팅'에 나섰다. GS25는 7첩 반상으로 구성된 '광복 80주년 도시락'을 출시했다. 도시락에는 윤봉길 의사의 어록이 독립운동가들의 글씨체로 새겨져 있으며 '대한', '독립', '만세', '태극기' 등 4종의 키캡이 무작위로 동봉돼 있다. 수익금 일부는 광복회를 통해 수해·산불 피해를 본 독립유공자 후손에게 전달된다.





AD

CU도 행정안전부와 손잡고 대표 도시락 8종을 '태극기 도시락'으로 지정해 판매한다. 판매 수익금 일부는 카자흐스탄에 거주하고 있는 독립운동가 구철성 선생 후손의 주거 환경 개선에 기부된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>