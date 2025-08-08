부산 기장군, 하반기 ‘배달강좌·골목강좌’ 수강생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)이 오는 11일부터 14일까지 '2025년 하반기 우리동네 배달강좌와 찾아가는 골목강좌' 수강생을 모집한다.

'우리동네 배달강좌'는 주민이 원하는 시간과 장소에 강사가 직접 찾아가는 평생학습 프로그램으로 '찾아가는 골목강좌'는 이 배달강좌의 하나로 사회적 소외계층을 대상으로 운영된다.

올해 하반기에는 교육·학문, 어학, 건강, 음악, 미술·공예, 컴퓨터·통신, 가정·생활 등 7개 분야 총 90개 강좌가 개설된다. 수업은 9월 22일부터 11월 28일까지 10주 동안 대면·비대면 방식으로 병행 운영된다. ZOOM을 활용한 온라인 수업도 병행돼 학습 편의성을 높였다.

신청 대상은 19세 이상 기장군민이며, 대면 강좌는 10인 이상, 비대면 강좌는 7인 이상으로 수강 인원이 구성돼야 신청 가능하다. 골목강좌는 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 다문화·한부모·다자녀 가정, 65세 이상 어르신, 직장인 등 7인 이상의 소외계층이 모이면 신청할 수 있다.

신청은 기장군 평생학습 홈페이지에서 배달강사를 확인한 후 수강생 대표가 신청서를 제출하면 되며, 군은 내부 배점기준표에 따라 고득점순으로 강좌를 선정할 방침이다.

군 관계자는 "배달강좌와 골목강좌는 지역 주민의 학습 접근성을 높이고 다양한 평생학습 기회를 제공하는 데 의미가 있다"며 "더 많은 군민이 참여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





자세한 사항은 기장군 평생학습 홈페이지 또는 교육청소년과 평생교육팀으로 문의하면 된다.

