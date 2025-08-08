부산시교육청, 12일 제2회 초·중·고졸 검정고시 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 12일 오전 9시부터 총 8개 고사장에서 '2025년도 제2회 초·중·고졸 검정고시'를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 시험에는 ▲초졸 131명 ▲중졸 375명 ▲고졸 1946명 등 총 2452명이 지원했다. 이는 지난해 제1회 시험 대비 176명이 증가한 수치다.

시험은 초졸 과정의 경우 한바다중학교, 중졸은 거제여자중학교, 고졸은 동양중·부산여중·장산중·화명중 등에서 각각 진행된다. 또 소년원생과 재소자 응시를 위해 부산오륜학교와 부산교도소에도 별도 고사장이 마련된다.

응시자는 부산시교육청 누리집 내 '검정고시 안내' 메뉴에서 응시자 유의사항을 반드시 확인해야 하며, 시험 당일 오전 8시 30분까지 신분증과 수험표, 필기도구(중·고졸: 컴퓨터용 수성사인펜, 초졸: 흑색 볼펜)를 지참해 지정된 시험실에 입실해야 한다.

부산시교육청은 장애인 편의 제공을 신청한 응시자에게는 대독(代讀)·대필(代筆), 확대 문제지, 독립 시험실(독실) 등의 맞춤형 편의도 제공할 예정이다.





합격자는 8월 29일 오전 10시 부산시교육청 누리집을 통해 발표되며 합격증서 수여식은 9월 8일 시교육청 대강당에서 개최된다. 자세한 일정과 내용은 시교육청 누리집에서 확인할 수 있다.

부산시교육청.

