한일시멘트, 부천 레미콘 공장에 AI 도입…"생산 효율 향상 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부 '자율형 공장 구축 지원사업' 선정

2년간 6억원 국비 지원

한일시멘트가 이르면 올해부터 부천 레미콘 공장에 인공지능(AI) 기반 자율형 공장을 구축한다고 8일 밝혔다.

한일시멘트 부천 공장 전경. 한일시멘트

AD

자율형 공장이란 사람의 개입을 최소화하고 AI가 스스로 판단해 운영하는 공장이다. 기존 자동화 공장은 사람이 판단해 기계를 제어하는 방식이지만, 자율형 공장은 AI가 센서로 수집한 데이터를 분석해 상황을 판단하고 생산 계획을 조정하거나 문제를 사전에 감지해 조치한다. 이번 도입으로 한일시멘트는 생산 효율이 향상하고 품질 편차와 안전사고 위험이 감소할 것으로 기대하고 있다.

자율형 공장의 핵심 기술은 디지털 트윈(Digital Twin)이다. 디지털 트윈은 현실에 있는 공장을 컴퓨터 속에 똑같이 만들어 놓은 것으로, 가상공간에서 미리 실험하고 예측할 수 있어 위험 요소를 감지하거나 공정 개선 방안을 찾을 수 있다는 장점이 있다.

한일시멘트 부천 레미콘 공장은 최근 중소벤처기업부와 중소기업기술정보진흥원이 추진하는 '자율형 공장 구축 지원사업'에 최종 선정된 바 있다. 이에 따라 부천 레미콘공장은 총사업비 12억원 중 50%에 해당하는 6억원을 2년간 국비로 지원받아 자율형 공장 구축에 나서게 된다.





AD

한일시멘트 관계자는 "이번 자율형 공장 구축을 토대로 공정 자동화와 품질 관리 고도화에 더욱 박차를 가하겠다"며 "성과 측정 후 다른 공장에도 확대 적용을 검토할 계획"이라고 전했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>