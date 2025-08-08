"나도 헷갈렸다"…배경훈 장관, AI로 보이스피싱 근본 차단 강조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이통 3사·정부기관 보이스피싱 대응 간담회

상반기 피해액 6400억·98% 급증

"사전 예방·데이터 활용 기반 시급"

통화 전 과정 AI 탐지·차단 기술 공유

"저도 '쓰레기 투기를 했다'며 링크를 누르라는 문자 메시지를 받았는데, 정말 헷갈렸습니다. 이렇게 작은 시작이 큰 피해로 이어질 수 있습니다."(배경훈 과학기술정보통신부 장관)

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 8일 서울 광화문 KT 사옥에서 열린 'AI 기반 보이스피싱 대응 현장 간담회'에서 이같이 말하며, 국민 누구나 피해자가 될 수 있는 현실을 언급했다. 그는 "AI 대전환 시대에 보이스피싱 역시 AI로 진화하고 있다"며 "단기 대응책에 그칠 것이 아니라 근본적인 예방 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

배 장관은 올해 상반기 보이스피싱 피해가 급증했다는 통계를 직접 제시했다. 배 장관은 "2025년 상반기 발생 건수는 1만2000여건으로 전년 동기 대비 23% 늘었고, 피해액은 약 6400억원으로 무려 98% 증가했다"며 "이 문제만큼은 더 각성하고 준비해야 한다. 특히 사전 예방에 대한 고민이 시급하다"고 말했다.

이번 간담회는 통신 분야 보이스피싱 예방 대책을 고도화하고 민·관 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 과기정통부를 비롯해 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 이동통신 3사와 개인정보보호위원회, 국립과학수사연구원, 정보통신기획평가원, 한국인터넷진흥원 등 주요 기관 관계자가 참석했다.

KT는 지난달 30일부터 '문맥탐지·화자인식·딥보이스 탐지' 등 3중 차단 기능을 적용한 실시간 통화기반 보이스피싱 탐지 서비스를 상용화했다. 국립과학수사연구원이 보유한 실제 보이스피싱 통화 데이터를 활용해 탐지 정확도를 높였으며, 올해 탐지율 95% 이상과 피해 예방 2000억원을 목표로 하고 있다.

SKT는 경찰 신고 이력 기반의 발신·착신 차단 시스템을 운영 중이며, 앞으로는 AI로 조작된 음성을 식별하는 딥보이스 탐지 서비스를 추진한다. LG유플러스는 온디바이스 서비스 '익시오(ixi-O)' 앱을 통해 실시간 통화 경고와 딥페이크 음성 탐지 기능을 제공하고, 전국 1800여 개 매장을 보안 전문 거점으로 전환했다.





배 장관은 데이터 공유·활용의 중요성도 역설했다. 그는 "AI를 통한 보이스피싱 예방 효과를 극대화하려면 무엇보다 데이터 기반을 마련하는 것이 중요하다"며 "관계부처와 협업해 데이터 이용의 걸림돌을 제거하겠다"고 밝혔다. 이어 "오늘의 논의가 단순히 현안 대응에 그치지 않고, 내년에는 실제 피해 건수와 금액이 얼마나 줄었는지 확인하는 자리를 마련하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

